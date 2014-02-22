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Сбербанк: законодательные ограничения мешают развитию блокчейна

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Старый Сегодня, 16:22
#1
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Сбербанк: законодательные ограничения мешают развитию блокчейна
Сбербанк разрабатывает законодательные инициативы по регулированию блокчейн, однако достигнутые результаты пока не повлияли на внедрение блокчейн в других сферах. Об этом сообщил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев, пишет «РИА Новости».

По его словам, распространению блокчейна мешают нормативно-правовые ограничения, поскольку участники системы должны быть уверены в легитимности договоренностей, достигнутых с помощью блокчейн-технологии.

Цитата:
«Банк совместно с группой экспертов уже начал подготовку соответствующих законодательных инициатив. Если мы хотим интегрировать новую технологию в работу с государственными корпорациями, то должны заранее предусмотреть возможные последствия в случае отказа сторон исполнять обязательства, подтвержденные с помощью блокчейн», — отметил Буланцев.
Напомним, ранее представители Сбербанка сообщили, что рассматривают более 20 проектных инициатив в области блокчейн, которые позволят решать задачи по самым разным направлениям, начиная от создания финансовых продуктов, оптимизации документооборота, заканчивая безопасностью и трудовыми отношениями.

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