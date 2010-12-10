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Клиенты Bitwala смогут создавать несколько кошельков в одном аккаунте

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Старый Сегодня, 16:19
#1
Любитель
 
Имя: Василий
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.02.2014
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Клиенты Bitwala смогут создавать несколько кошельков в одном аккаунте


Компания Bitwala объявила о добавлении в Bitwala Wallet возможности создания нескольких биткоин-кошельков в одном аккаунте.

Чтобы кошельки было легче отличать друг от друга, пользователи Bitwala смогут настроить Wallet Labels, то есть указать произвольные названия для кошельков. В результате они смогут легко отсортировать свой список кошельков в соответствующем разделе на панели управления.

Нововведение даёт возможность разделить хранимые средства и организовать их в удобном порядке. Например, используя такие названия для кошельков: «Ежедневные расходы», «Сбережения», «Деньги на отдых» и т.п.

В компании отмечают, что пользователи будут иметь полный контроль над всеми своими кошельками. Кошельки Bitwala защищены с помощью двухфакторной аутентификации, а также ключей, с помощью которых пользователи могут восстановить доступ к своим средствам.

Каждый раз, когда пользователь будет создавать новый кошелёк, ключи будут показаны однократно для загрузки и последующего хранения. В случае если PDF-файл с ключами не был сохранён, восстановить доступ к кошельку при утере пароля будет невозможно. Сервис не сохраняет ключи пользователей, поэтому их средства находятся полностью под их контролем и ответственностью.

Напомним, ранее стало известно, что кошельки Mobi, Bitwala, Xapo и Shakepay прекращают обслуживать дебетовые карты нерезидентов ЕС.

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