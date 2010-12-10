Клиенты Bitwala смогут создавать несколько кошельков в одном аккаунте

Компания Bitwala объявила о добавлении в Bitwala Wallet возможности создания нескольких биткоин-кошельков в одном аккаунте.
Чтобы кошельки было легче отличать друг от друга, пользователи Bitwala смогут настроить Wallet Labels, то есть указать произвольные названия для кошельков. В результате они смогут легко отсортировать свой список кошельков в соответствующем разделе на панели управления.
Нововведение даёт возможность разделить хранимые средства и организовать их в удобном порядке. Например, используя такие названия для кошельков: «Ежедневные расходы», «Сбережения», «Деньги на отдых» и т.п.
В компании отмечают, что пользователи будут иметь полный контроль над всеми своими кошельками. Кошельки Bitwala защищены с помощью двухфакторной аутентификации, а также ключей, с помощью которых пользователи могут восстановить доступ к своим средствам.
Каждый раз, когда пользователь будет создавать новый кошелёк, ключи будут показаны однократно для загрузки и последующего хранения. В случае если PDF-файл с ключами не был сохранён, восстановить доступ к кошельку при утере пароля будет невозможно. Сервис не сохраняет ключи пользователей, поэтому их средства находятся полностью под их контролем и ответственностью.
Напомним, ранее стало известно, что кошельки Mobi, Bitwala, Xapo и Shakepay прекращают обслуживать дебетовые карты нерезидентов ЕС.
Источник