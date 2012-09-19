pirates-ofthe-caribbean.ru - Пираты Карибского Моря

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 03.09.2017
Об игре:
Цитата:
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Пираты Карибского Моря - Это игровой симулятор с возможностью заработка реальных денег,основанный на одноименной популярной франшизе.Игроку необходимо расширять свою армаду,приобретая корабли и армаду,они же в свою очередь приносят ежечасный доход.Корабли и команды приобретаются поочередно,для доступа ко второму кораблю и его команде нужно приобрести полную первую команду,таким образом,такой маркетинг не позволяет крупным инвесторам поглощать мелких.
Всем добро пожаловать в новую увлекательную и уникальную в своем роде экономическую игру «Пираты Карибского Моря». Руководство проекта надеется что, данный проект понравится всем и даст возможность не только приятно проводить время, но и хорошо заработать, так как маркетинг и весь игровой процесс были тщательно продуман разными специалистами.
Нанимайте к себе на корабль пиратов они будут грабить других и приносить вам доход
Прайс-лист цен и доходов
- обратите внимание что, все доходы указаны почасовом режиме!
В игре много бонусов: за репост(1 руб); за клик(0.20-0.50 руб); за чат(2-4 руб за 100 сообщений). Также есть серфинг.
Баллов и ограничений на вывод нет.
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Приглашая в игру своих друзей и знакомых - Вы будете получать вознаграждение в виде % от их пополнений сразу на счет для выплаты!
В нашем проекте функционирует партнерская программа 5-и уровней. Это означает, что Вы будете получать:
7% - от пополнений Ваших партнеров 1 уровня;
4% - от пополнений Ваших партнеров 2 уровня;
3% - от пополнений Ваших партнеров 3 уровня;
2% - от пополнений Ваших партнеров 4 уровня;
1% - от пополнений Ваших партнеров 5 уровня.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer, Free-Kassa, Qiwi, Яндекс Деньги и мобильный телефон.
МОЙ ВКЛАД: