Очень легкий, быстрый и не плохой заработок биткоина.

Сегодня обратил внимание на курс обмена LTC - BTC на одном сайте где уже где-то месяц собираю DOGE с крана. Сайт всегда выплачивает. Иногда в BlackJack там играл. И так же там есть внутренний обменник. И смотрю курс 1 LTC = 0.02183000 BTC. Это лучший курс так как в среднем он 0.0178 BTC. Завел я туда 1 лайткоин сделал обмен. Нашел на BestChange другой обменник и обменял назад в LiteCoin и получил 1.1694 LTC это 0.1694 LTC прибыль что примерно равно 13$. Я думаю это очень хорошо.
Моя реф ссылка на сайт https://coingeber.com/?ref=59711c49e3eac38d320a880e
Просьба кому интересно переходите по моей ссылке выше иначе я не получу процент от Ваших действий на сайте.