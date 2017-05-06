Претензия к компании Альпари от Julia [Отмена прибыли]

6 сентября компанией альпари было снято со счета 4223 доллара США.
Компания заявила, что средства были сняты, так как торговая операция была отменена поставщиком ликвидности, но данный факт не подтвердила.
Логов от поставщика ликвидности, компания не имеет, так как не выводит средства на них. Следственно, котировки были у компании, сделка была по ним совершена.
Убедительно прошу вернуть все средства на торговый счет и не препятствовать их выводу.
Если компания Alpari не предоставит доказательств реджекта(rejected) от поставщика ликвидности, а она это не сделает, а также если откажется выплачивать средства. Прошу внести брокера Alpari в черный список брокеров форума MMGP.
Все, кто пострадали от неправомерных действий брокера, прошу выкладывать Вашу информацию в разделе претензий!