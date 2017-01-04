Криптовалютная биржа Bitfinex добавляет поддержку NEO

После запрета ICO в Китае, гонконгская криптовалютная биржа Bitfinex объявила сегодня о поддержке NEO.
Начиная с сегодняшнего дня, торговля NEO началась на Bitfinex и доступна для пар USD, BTC и ETH. Маржинальная торговля для этих пар будет включаться постепенно.
Команда Bitfinex заявила:
"Мы очень рады поддержать экосистему NEO и развитие проекта. NEO является первым китайским блокчейн-проектом с открытым исходным кодом. Мы считаем, что эта технология стимулирует прогресс, и вместе мы можем создавать будущее. NEO поможет перевести традиционную экономику в новую эру".
После падения на протяжении 7 дней до 40%, курс NEO теперь вырос свыше $25.
Перевод специально для mmgp.ru