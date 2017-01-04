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Криптовалютная биржа Bitfinex добавляет поддержку NEO

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Криптовалютная биржа Bitfinex добавляет поддержку NEO

После запрета ICO в Китае, гонконгская криптовалютная биржа Bitfinex объявила сегодня о поддержке NEO.

Начиная с сегодняшнего дня, торговля NEO началась на Bitfinex и доступна для пар USD, BTC и ETH. Маржинальная торговля для этих пар будет включаться постепенно.

Команда Bitfinex заявила:
"Мы очень рады поддержать экосистему NEO и развитие проекта. NEO является первым китайским блокчейн-проектом с открытым исходным кодом. Мы считаем, что эта технология стимулирует прогресс, и вместе мы можем создавать будущее. NEO поможет перевести традиционную экономику в новую эру".

После падения на протяжении 7 дней до 40%, курс NEO теперь вырос свыше $25.




Перевод специально для mmgp.ru
Последний раз редактировалось forfor; Сегодня в 15:35.
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