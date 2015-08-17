В приложении BTC.com теперь можно отправлять биткойн не зная адреса

В приложении BTC.com теперь можно отправлять биткойн кому-либо из списка контактов телефона не зная биткойн-адреса.
Поскольку кошелек BTC.com стал иерархически детерминированным (HD Wallet), то есть адреса автоматически изменяются с каждой транзакцией, стало возможным добавить эту функцию.
В BTC.com номера телефонов попадают на сервера уже в зашифрованном виде, поэтому никто не может узнать номер телефона пользователя или его контакты. BTC.com может создавать новые адреса для каждого пользователя и выполнять транзакции.
Преимущества
- Во-первых, нет вероятности человеческой ошибки, которая может возникнуть при ручном копировании и вставке биткойн-адреса.
- Во-вторых, теперь нет смысла в перехвате информации, например, когда вредоносная программа меняет адреса и крадет биткойны.
- На более простом уровне, при необходимости отправить биткойн, теперь не нужно вводить биткойн-адрес, вместо этого выберите контакт и нажмите "Отправить".
Перевод специально для mmgp.ru