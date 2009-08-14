Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,680 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Почему рынок ICO боится госконтроля?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:51
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 8,087
Благодарностей: 2,562
УГ: 8
КП: 0.272
подарки
Почему рынок ICO боится госконтроля?
В последнее время платформа блокчейн стала популярной среди бизнесменов с инвесторами. Этот момент должен был партнерство между этими двумя группами вывести на новый, более доверительный этап сотрудничества и обогащения. Но, как оказалось, только показалось. Рынок ICO превратился в питомник обмана и мошенничества. Многие эксперты области финансов на вопрос «Что ждёт рынок ICO?» дают лишь один ответ «Катастрофа!»


Как обстоят дела на территории блокчейн питомника?


Фактически каждая третья новость об онлайн инвестировании посвящена очередному обману со стороны организаторов ICO. Приобретенные разнообразные виды токенов ICO в итоге вместо прибыли приносят инвесторам одни убытки. Однако хитрые умы не чистых на руку предпринимателей продолжают разрабатывать замысловатые ICO с раздачей бесплатных токенов, мимо условий которых инвесторы никак не могут пройти, настолько они расписаны перспективно и достаточно правдоподобно.

Да и как может быть по-другому, если просторы цифрового рынка не полагаются на банковские организации и на страны мира. Никаких тебе дополнительных издержек и всевозможных препятствий, как это бывает в случаях с IPO. Но точно ли навредило бы государственное регулирование криптовалютному миру? Возможно, рынку ICO как раз именно его и не хватает?

Обоснованы ли страхи экспертов?


Помните народную поговорку «Волка бояться – в лес не ходить»? Ну, так вот, испытывать страх перед чем-то новым, неизведанным и непривычным, является естественным процессом для нашей психологии. Таким образом сама природа защищает нас от возможной опасности. Но ведь мы же люди умные, не так ли? Если ребёнок идет впервые в детский сад, то ему страшно минимум по двум причинам: малыш останется без мамы в чужом помещении и в окружении большого количества детей. Но с точки зрения взрослого человека – эти все моменты легко можно пережить. Максимум через неделю пройдёт полная адаптация, и малыш уже больше не будет бояться детского учреждения.

Аналогично всё складывается и с виртуальным пространством. Болезненно воспринимался крах доткомов. Зато сейчас все активно используют сервисы Google и Facebook, которые пришли на замену доткомов. Стали, почему то, пророчить падение рынка ICO, хотя этот удивительный инструмент наглядно демонстрирует потенциал новой экономики цифровых денег.

Устранение барьеров на пути к предпринимательству


Сознательно отказываться от важнейшего современного инструмента предпринимателям было бы глупо, так как достаточно теперь просто придумать идею для заработка, грамотно составить бизнес-план, получить доступ к сети и при помощи системы блокчейн создать свой вид токенов ICO да открыть доступ к миллиардам потенциальных инвесторов.

Для жителей стран, где малый бизнес вообще не интересует правительство, рынок ICO становится настоящей палочкой-выручалочкой. Обходясь без бюрократической волокиты и изнурительных поисков инвестиций в оффлайне, можно без получения специального разрешения получить капитал для запуска проекта, продав на рынке персональные ICO токены.

Что же всё-таки может произойти?


Старый подход к онлайн проектам, умело модернизированный смышлёными аферистами, в недалеком будущем перестанет срабатывать. Миллионная группа инвесторов научится с лёгкостью определять стоящие ICO от завуалированных «приманок». Естественно, криптовалютный рынок переживёт не лучшие времена, так как рост стоимости цифровых монет напрямую зависит от спроса потребителей. А раз «пустые» ICO токены не будут должным образом финансироваться и перепродаваться на криптовалютных биржах, то с их помощью даже создатели ничего не заработают.

Но все эти события принесут лишь только облегчение инвесторам и новую волну процветания рынка ICO, так как после «прозрения» инвесторов на онлайн просторах финансирование станут получать исключительно те стартапы, из которых выйдут очередные Apple, Amazon и Google, тогда как «пустышек» будет ожидать полный провал.

Окажет помощь госконтроль рынку ICO?


Естественно, любому регулированию под силу ограничить процент создания мошеннических проектов. Да только государственный контроль, как всегда, наполнит онлайн просторы жесткими ограничениями и бюрократической волокитой, тем самым полностью испортит уникальность блокчейн системы и сведет к минимуму возможности рынка ICO. И тогда вред будет нанесен и хорошим, и «пустым» стартапам.

С данной ситуации есть только один выход: становиться добросовестными предпринимателями и больше о махинациях не помышлять! Если обратить внимание на те страны, чьё правительство начинает запрещать приобретать ICO токены, то они не столько о личной прибыли заботятся, сколько пытаются свой народ оградить от мошенников. С целью обогащения правители спокойно бы разработали пакет документов и обложили налогами прибыль, получаемую с данного вида инвестирования. Только всю эту законодательную процедуру проблематично внедрять. Поэтому этими законами нас до сих пор не «порадовали».

В завершение


Как видим, не зря рынок ICO боится госконтроля, он реально может навредить. Но мы сами, своими поступками подталкиваем к этому шагу. Для нас создали уникальный продукт, а мы добросовестно его загрязняем «пустыми» стартапами, организацией дампов да созданием «круговых» схем. Раз так, то нам под силу остановить запущенный механизм разрушения. Только хотим ли мы этого?


------------------------
Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
ЛУЧШИЙ БОТ О ПРОЕКТАХ И ВКЛАДАХ! РЕФБЭК!|Присоединяйся к Ларисе. Стабильный заработок всегда :)||SmartLog Company - Стабильный заработок на грузоперевозках!
🔥УСПЕЙТЕ ДО 14.09!!!🔥Форекс брокер заслуживший мое доверие!🔥
Александра 81 на форуме  
Старый Сегодня, 14:58
#2
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 5,714
Благодарностей: 2,392
УГ: 3
КП: 0.375
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Почему рынок ICO боится госконтроля?
Цитата:
Сообщение от Александра 81 Посмотреть сообщение
Как видим, не зря рынок ICO боится госконтроля, он реально может навредить. Но мы сами, своими поступками подталкиваем к этому шагу. Для нас создали уникальный продукт, а мы добросовестно его загрязняем «пустыми» стартапами, организацией дампов да созданием «круговых» схем.
От хорошо построенного мошеничества никакой госконтроль не защитит, тем более что тот же госконтроль может и быть в доле. А вот неплохой стартап - госкотроль загубить может, это вполне по его силам.
Мошеннические схемы есть и будут и дальше - это чисто человеческое качество срубить бабла на ближнем своем. Здесь как и везде защита одна - собственная голова и умение разбиратся в инфе и анализировать.
__________________
NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 249$
PROFIT-HUNTERS.BIZ: ЛУЧШИЙ ИНВЕСТ ПОРТАЛ В РУНЕТЕ! ВОЗВРАЩАЕМ ПОТЕРИ В ХАЙПАХ!
H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт. ArtWeb-разработка ХАЙП проектов. 7BOOSTER !!!
xdendi на форуме  
Сказали спасибо:
Александра 81 (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:04
#3
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 8,087
Благодарностей: 2,562
УГ: 8
КП: 0.272
подарки
Автор темы Re: Почему рынок ICO боится госконтроля?
Цитата:
Сообщение от xdendi Посмотреть сообщение
Здесь как и везде защита одна - собственная голова и умение разбиратся в инфе и анализировать.
Вот только на это современным инвесторам полагаться и стоит. Если не интересоваться всякими замечаниями и рекомендациями активных пользователей, то так и не научишься никогда обходить "ловушки" аферистов. Силы современного онлайн инвестора в осведомленности и оперативности.
__________________
ЛУЧШИЙ БОТ О ПРОЕКТАХ И ВКЛАДАХ! РЕФБЭК!|Присоединяйся к Ларисе. Стабильный заработок всегда :)||SmartLog Company - Стабильный заработок на грузоперевозках!
🔥УСПЕЙТЕ ДО 14.09!!!🔥Форекс брокер заслуживший мое доверие!🔥
Александра 81 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как разворачивается рынок и почему great4you Видео-уроки 13 28.03.2017 21:40
Цены на продукты освободили от госконтроля. К чему это привело? moskva Новости в мире финансов и инвестиций 22 16.03.2017 14:22
Почему растёт фондовый рынок США? Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 8 13.10.2016 01:28
Почему SWIFT боится Bitcoin? Alex077 Новости криптовалют 4 09.09.2016 21:56
Почему рынок фьючерсов для биткойна всё меняет Bayan4eg Новости криптовалют 3 28.02.2015 20:51

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Выдаю кредиты до 10000 wmz.
От Genius 4 в разделе «Частные кредиторы»
Аватар dengov
Более 40% топ-менеджеров сообщили о планах уехать из России
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар BiziAlen
91 криптовалюта из ТОП-100 по капитализации упала в цене, а MCAP вырос на 78.43%
От BiziAlen в разделе «Горячие новости криптовалют»
Аватар ООО "Таурек XXI"
Куплю USD Perfect Money.Оплата USD с LIQPAY или WMZ
От ООО "Таурек XXI" в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар Mavin
decentinvest.com - Decent Invest
От Mavin в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Максим Ламбин
К вершине Олимпа
От Максим Ламбин в разделе «Прогнозы от пользователей»
.     
Пользователей
421,680
Тем
487,834
Сообщений
12,135,464

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram