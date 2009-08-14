Почему рынок ICO боится госконтроля? Рынок ICO превратился в питомник обмана и мошенничества. Многие эксперты области финансов на вопрос «Что ждёт рынок ICO?» дают лишь один ответ «Катастрофа!»





Как обстоят дела на территории блокчейн питомника?



Фактически каждая третья новость об онлайн инвестировании посвящена очередному обману со стороны организаторов ICO. Приобретенные разнообразные виды токенов ICO в итоге вместо прибыли приносят инвесторам одни убытки. Однако хитрые умы не чистых на руку предпринимателей продолжают разрабатывать замысловатые ICO с раздачей бесплатных токенов, мимо условий которых инвесторы никак не могут пройти, настолько они расписаны перспективно и достаточно правдоподобно.



Да и как может быть по-другому, если просторы цифрового рынка не полагаются на банковские организации и на страны мира. Никаких тебе дополнительных издержек и всевозможных препятствий, как это бывает в случаях с IPO. Но точно ли навредило бы государственное регулирование криптовалютному миру? Возможно, рынку ICO как раз именно его и не хватает?



Обоснованы ли страхи экспертов?



Помните народную поговорку «Волка бояться – в лес не ходить»? Ну, так вот, испытывать страх перед чем-то новым, неизведанным и непривычным, является естественным процессом для нашей психологии. Таким образом сама природа защищает нас от возможной опасности. Но ведь мы же люди умные, не так ли? Если ребёнок идет впервые в детский сад, то ему страшно минимум по двум причинам: малыш останется без мамы в чужом помещении и в окружении большого количества детей. Но с точки зрения взрослого человека – эти все моменты легко можно пережить. Максимум через неделю пройдёт полная адаптация, и малыш уже больше не будет бояться детского учреждения.



Аналогично всё складывается и с виртуальным пространством. Болезненно воспринимался крах доткомов. Зато сейчас все активно используют сервисы Google и Facebook, которые пришли на замену доткомов. Стали, почему то, пророчить падение рынка ICO, хотя этот удивительный инструмент наглядно демонстрирует потенциал новой экономики цифровых денег.



Устранение барьеров на пути к предпринимательству



Сознательно отказываться от важнейшего современного инструмента предпринимателям было бы глупо, так как достаточно теперь просто придумать идею для заработка, грамотно составить бизнес-план, получить доступ к сети и при помощи системы блокчейн создать свой вид токенов ICO да открыть доступ к миллиардам потенциальных инвесторов.



Для жителей стран, где малый бизнес вообще не интересует правительство, рынок ICO становится настоящей палочкой-выручалочкой. Обходясь без бюрократической волокиты и изнурительных поисков инвестиций в оффлайне, можно без получения специального разрешения получить капитал для запуска проекта, продав на рынке персональные ICO токены.



Что же всё-таки может произойти?



Старый подход к онлайн проектам, умело модернизированный смышлёными аферистами, в недалеком будущем перестанет срабатывать. Миллионная группа инвесторов научится с лёгкостью определять стоящие ICO от завуалированных «приманок». Естественно, криптовалютный рынок переживёт не лучшие времена, так как рост стоимости цифровых монет напрямую зависит от спроса потребителей. А раз «пустые» ICO токены не будут должным образом финансироваться и перепродаваться на криптовалютных биржах, то с их помощью даже создатели ничего не заработают.



Но все эти события принесут лишь только облегчение инвесторам и новую волну процветания рынка ICO, так как после «прозрения» инвесторов на онлайн просторах финансирование станут получать исключительно те стартапы, из которых выйдут очередные Apple, Amazon и Google, тогда как «пустышек» будет ожидать полный провал.



Окажет помощь госконтроль рынку ICO?



Естественно, любому регулированию под силу ограничить процент создания мошеннических проектов. Да только государственный контроль, как всегда, наполнит онлайн просторы жесткими ограничениями и бюрократической волокитой, тем самым полностью испортит уникальность блокчейн системы и сведет к минимуму возможности рынка ICO. И тогда вред будет нанесен и хорошим, и «пустым» стартапам.



С данной ситуации есть только один выход: становиться добросовестными предпринимателями и больше о махинациях не помышлять! Если обратить внимание на те страны, чьё правительство начинает запрещать приобретать ICO токены, то они не столько о личной прибыли заботятся, сколько пытаются свой народ оградить от мошенников. С целью обогащения правители спокойно бы разработали пакет документов и обложили налогами прибыль, получаемую с данного вида инвестирования. Только всю эту законодательную процедуру проблематично внедрять. Поэтому этими законами нас до сих пор не «порадовали».



В завершение



Как видим, не зря рынок ICO боится госконтроля, он реально может навредить. Но мы сами, своими поступками подталкиваем к этому шагу. Для нас создали уникальный продукт, а мы добросовестно его загрязняем «пустыми» стартапами, организацией дампов да созданием «круговых» схем. Раз так, то нам под силу остановить запущенный механизм разрушения. Только хотим ли мы этого?





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru В последнее время платформа блокчейн стала популярной среди бизнесменов с инвесторами. Этот момент должен был партнерство между этими двумя группами вывести на новый, более доверительный этап сотрудничества и обогащения. Но, как оказалось, только показалось.превратился в питомник обмана и мошенничества. Многие эксперты области финансов на вопрос «» дают лишь один ответ «Катастрофа!»Фактически каждая третья новость об онлайн инвестировании посвящена очередному обману со стороны организаторов ICO. Приобретенные разнообразные видыв итоге вместо прибыли приносят инвесторам одни убытки. Однако хитрые умы не чистых на руку предпринимателей продолжают разрабатывать замысловатые, мимо условий которых инвесторы никак не могут пройти, настолько они расписаны перспективно и достаточно правдоподобно.Да и как может быть по-другому, если просторы цифрового рынка не полагаются на банковские организации и на страны мира. Никаких тебе дополнительных издержек и всевозможных препятствий, как это бывает в случаях с IPO. Но точно ли навредило бы государственное регулирование криптовалютному миру? Возможно,как раз именно его и не хватает?Помните народную поговорку «Волка бояться – в лес не ходить»? Ну, так вот, испытывать страх перед чем-то новым, неизведанным и непривычным, является естественным процессом для нашей психологии. Таким образом сама природа защищает нас от возможной опасности. Но ведь мы же люди умные, не так ли? Если ребёнок идет впервые в детский сад, то ему страшно минимум по двум причинам: малыш останется без мамы в чужом помещении и в окружении большого количества детей. Но с точки зрения взрослого человека – эти все моменты легко можно пережить. Максимум через неделю пройдёт полная адаптация, и малыш уже больше не будет бояться детского учреждения.Аналогично всё складывается и с виртуальным пространством. Болезненно воспринимался крах доткомов. Зато сейчас все активно используют сервисы Google и Facebook, которые пришли на замену доткомов. Стали, почему то, пророчить падение, хотя этот удивительный инструмент наглядно демонстрирует потенциал новой экономики цифровых денег.Сознательно отказываться от важнейшего современного инструмента предпринимателям было бы глупо, так как достаточно теперь просто придумать идею для заработка, грамотно составить бизнес-план, получить доступ к сети и при помощи системы блокчейн создать свойда открыть доступ к миллиардам потенциальных инвесторов.Для жителей стран, где малый бизнес вообще не интересует правительство,становится настоящей палочкой-выручалочкой. Обходясь без бюрократической волокиты и изнурительных поисков инвестиций в оффлайне, можно без получения специального разрешения получить капитал для запуска проекта, продав на рынке персональныеСтарый подход к онлайн проектам, умело модернизированный смышлёными аферистами, в недалеком будущем перестанет срабатывать. Миллионная группа инвесторов научится с лёгкостью определять стоящие ICO от завуалированных «приманок». Естественно, криптовалютный рынок переживёт не лучшие времена, так как рост стоимости цифровых монет напрямую зависит от спроса потребителей. А раз «пустые»не будут должным образом финансироваться и перепродаваться на криптовалютных биржах, то с их помощью даже создатели ничего не заработают.Но все эти события принесут лишь только облегчение инвесторам и новую волну процветания, так как после «прозрения» инвесторов на онлайн просторах финансирование станут получать исключительно те стартапы, из которых выйдут очередные Apple, Amazon и Google, тогда как «пустышек» будет ожидать полный провал.Естественно, любому регулированию под силу ограничить процент создания мошеннических проектов. Да только государственный контроль, как всегда, наполнит онлайн просторы жесткими ограничениями и бюрократической волокитой, тем самым полностью испортит уникальность блокчейн системы и сведет к минимуму возможности. И тогда вред будет нанесен и хорошим, и «пустым» стартапам.С данной ситуации есть только один выход: становиться добросовестными предпринимателями и больше о махинациях не помышлять! Если обратить внимание на те страны, чьё правительство начинает запрещать приобретать, то они не столько о личной прибыли заботятся, сколько пытаются свой народ оградить от мошенников. С целью обогащения правители спокойно бы разработали пакет документов и обложили налогами прибыль, получаемую с данного вида инвестирования. Только всю эту законодательную процедуру проблематично внедрять. Поэтому этими законами нас до сих пор не «порадовали».Как видим, не зрябоится госконтроля, он реально может навредить. Но мы сами, своими поступками подталкиваем к этому шагу. Для нас создали уникальный продукт, а мы добросовестно его загрязняем «пустыми» стартапами, организацией дампов да созданием «круговых» схем. Раз так, то нам под силу остановить запущенный механизм разрушения. Только хотим ли мы этого?------------------------



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