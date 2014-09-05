Друзья, здравствуйте!
Live Queue - livequeue.pro. Рефбек 50% (2.5% от Вашего вклада)
Обсуждение проекта на форуме: ссылка
.
Предлагаю рефбек 50% (2.5% от суммы Вашего вклада) на первый и все последующие вклады по проекту "Live Queue". При реинвесте с баланса рефбек не выплачивается!
Условия получения реферального возврата:
1.
Вы должны быть моим рефералом. Регистрируйтесь по ссылке в теме обсуждения проекта
. При регистрации удостоверьтесь, что ваш аплайн hyipinvest_net
2.
После регистрации и создания депозита оставьте заявку на рефбек по этой ссылке
Указываете:
-Логин в проекте
-Сумма вклада
-Платежная система
-Номер вашего кошелька
-E-mail
3.
Заявку на рефбек необходимо создать в течении 24 часов от момента вклада
4.
Регламент на выплату 48 часов (если я у компьютера, то сразу)
5.
После получения рефбека, не поленитесь оставить отзыв о его получении в текущей теме.
Связь со мной:
Вконтакте
- vk.com/khaypinvest
Telegram
- Семён HyipInvest
Email
- hyipinvest.net@gmail.com