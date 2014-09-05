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Live Queue - livequeue.pro. Рефбек 50% (2.5% от Вашего вклада).

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Старый Сегодня, 14:46
#1
Любитель
 
Имя: Семён
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 377
Благодарностей: 255
УГ: 2
КП: 0.170
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Live Queue - livequeue.pro. Рефбек 50% (2.5% от Вашего вклада).
Друзья, здравствуйте!

Live Queue - livequeue.pro. Рефбек 50% (2.5% от Вашего вклада)



Обсуждение проекта на форуме: ссылка.

Предлагаю рефбек 50% (2.5% от суммы Вашего вклада) на первый и все последующие вклады по проекту "Live Queue". При реинвесте с баланса рефбек не выплачивается!


Условия получения реферального возврата:

1. Вы должны быть моим рефералом. Регистрируйтесь по ссылке в теме обсуждения проекта. При регистрации удостоверьтесь, что ваш аплайн hyipinvest_net
2. После регистрации и создания депозита оставьте заявку на рефбек по этой ссылке
Указываете:
-Логин в проекте
-Сумма вклада
-Платежная система
-Номер вашего кошелька
-E-mail
3. Заявку на рефбек необходимо создать в течении 24 часов от момента вклада
4. Регламент на выплату 48 часов (если я у компьютера, то сразу)
5. После получения рефбека, не поленитесь оставить отзыв о его получении в текущей теме.

Связь со мной:

Вконтакте - vk.com/khaypinvest
Telegram - Семён HyipInvest
Email - hyipinvest.net@gmail.com

__________________
HyipInvest.net - блог HYIP инвестора, мониторинг хайпов.
$$ Партнерская программа "HYIP INVEST" $$
Hyip Invest на форуме  
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Метки
rcb, refback
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