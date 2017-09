Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 15:25 Сегодня, 15:25 Сегодня, 14:41 #1 Bexert121

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 07.09.2017 Сообщений: 1 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000 ICO платформы ATLANT. Самые большие рынки мира ( недвижимость ).





Всем привет друзья! Сегодня я вам расскажу о новой платформе. Atlant это децентрализованная платформа на Blockchain, созданная для решения проблем на рынке недвижимости. Нынешний $217-триллионный международный рынок недвижимого имущества с объемом сделок в $1.4 триллиона в 2017 году, имеет огромное количество недостатков и изъянов.

Основным стремлением и целью платформы является устранение наиболее известных проблем, о которых будет написано далее в статье. Конечной, наиболее смелой целью ATLANT является взаимодействие с различными

юрисдикциями, после того как государства полностью перейдут на регистрацию

собственности с применением блокчейнов и будут иметь распределенные реестры, для

создания возможности осуществления сделок купли-продажи, с

помещением информации о сделках в эти реестры.

Вот ветка на bitcointalk







ATLANT это первая децентрализованная платформа для рынка недвижимости,

созданная в сети Ethereum. ATLANT предлагает готовое решение для размещения активов недвижимого имущества

для торговли в токенизированной форме, что подобно тому, как размещаются акции на

таких фондовых биржах, как FTSE или DAX.





Платформа Atlant предлагает решение многих проблем на этом рынке. Платформа желает сделать инвестиции и взаимодействие с объектами недвижимости легкими и свободными. ATLANT функционирует как DAO, согласно принципам которой управленческие решения принимаются коллективно. Вы можете влиять на развитие платформы предлагая голосования и учавствовать в разрешение споров при P2P аренде выступая в качестве арбитра, средства проигравшей стороны будут направлены к владельцу ATL разрешившему спор. В целом Atlant позволяет владельцам собственности и разработчикам токенизированной собственности, создавать индивидуальные умные контракты и распределять токены или продавать имущество, либо привлекать финансы для его строительства. Количество листинговой комиссии изначально устанавливается в размере 7 процентов от базового актива и, впоследствии, определяется голосованием владельцев токенов ATL. Также комиссионные сборы от аренды P2P налагаются на арендодателя в качестве небольшой платы, по завершению сделки. Эти сборы распространяются среди держателей токенов ATL. Размер этой пошлины опять же определяется путем голосования держателей токенов ATL. Простыми словами, держатели токенов согласны с каждым принятым на платформе решением, влияющим и на услуги по прокату технологии P2P и на токенизирующее имущество. Владельцы ATL токенов принимают решение путем голосования, "за" или "против" предложений, созданных большинством авторитетных владельцев, охватывающих все виды деятельности на платформе.







Предложение платформы имеет пару основных функций, которые стремятся решить всю проблему на рынке, - это то, что ATLANT включает в себя символическую собственность, которая упростит все операции с недвижимым имуществом, включая инвестиции и передачу прав собственности, что добавит ликвидности и открытости в сделках. И еще ATLANT предлагает аренду одноранговых сетей ( P2P ), что значительно снизит комиссонные, взимаемые с обеих сторон (арендатор и арендодатель), и произвести снижение возможностей для поддельных обзоров, отзывов и поддельных рейтингов. Проблема покупки и продажи, завышенная комиссия посредника и поддельные обзоры - основная проблема которую старается решить Atlant. ATLANT стремится быть проводником между участниками сделки, обеспечивая чистоту и прозрачность, изолируя множество посредников.







Команда ATLANT:



Neil Mohinani

CFO & Co-founder





Denis Donin

CTO & Co-founder





Alex Taylor

Communication/HR





Pavel Foos

Solidity / JavaScript





Eugene Seregin

Solidity / JavaScript





Sergey Kashich

Go / C++





Erik Bitner

UI / Frontend





Полную информацию о команде можно посмотреть здесь:





Детали ICO и эмиссии





Старт ICO: 7 сентября 2017 года 04:00 ( МСК, Киев ). Окончание: 31 октября 2017 года.



Обменный курс на старте с бонусом в 19% - 1 ETH = 505 ATL.

Дальше бонус снижается по такой системе:

0-10-20-30-40-50-60-70-80-100 ( %проданных токенов )

505,495,485,475,465,455,445,435,425 ( ATL токенов за один ETH ).







Всего на ICO будет реализовано 84% от всех существующих токенов. 9.5% остается за командой, 5 % направлены на баунти кампанию и 1.5% продано на пресейле.



Всего токенов ATL: 315 000 000.

Пресейл: 1 августа 2017 года – 31 августа 2017 года.

Обменный курс на PRE-SALE: 1 ETH = 1010 ATL.

Всего токенов продано на пресейл(1.5%): 5,625,000. Собрано около полутора миллионов долларов.







Полный технический обзор платформы можно найти здесь:



Какие преимущества этот проект имеет перед другими и почему надо учавствовать в этом ICO среди всех прочих?



1) ATLANT это первая децентрализованная платформа для рынков недвижимости,

созданная в сети Ethereum. Создатель и главный программист блокчейна Ethereum Виталик Бутерин хорошо отзывался о платформе и освещал ее на конференции.

2) Шикарная пиар компания проекта. Токены будут известны и популярны в сообществе, а значит цена токенов будет расти.

3) Хорошие бонусы на старте и в продолжении почти всего ICO.

4) Платформа интегрируется в самый богатый и крупный рынок мира— $217-триллионный международный рынок недвижимого

имущества!

5) Отличная команда разработчиков.

6) Всего лишь 9.5% монет оставляет себе команда.







ICO уже стартовало, всем удачных инвестиций!



Всем привет друзья! Сегодня я вам расскажу о новой платформе. Atlant это децентрализованная платформа на Blockchain, созданная для решения проблем на рынке недвижимости. Нынешний $217-триллионный международный рынок недвижимого имущества с объемом сделок в $1.4 триллиона в 2017 году, имеет огромное количество недостатков и изъянов.Основным стремлением и целью платформы является устранение наиболее известных проблем, о которых будет написано далее в статье. Конечной, наиболее смелой целью ATLANT является взаимодействие с различнымиюрисдикциями, после того как государства полностью перейдут на регистрациюсобственности с применением блокчейнов и будут иметь распределенные реестры, длясоздания возможности осуществления сделок купли-продажи, спомещением информации о сделках в эти реестры.Вот ветка на bitcointalk https://bitcointalk....topic=2068435.0 ATLANT это первая децентрализованная платформа для рынка недвижимости,созданная в сети Ethereum. ATLANT предлагает готовое решение для размещения активов недвижимого имуществадля торговли в токенизированной форме, что подобно тому, как размещаются акции натаких фондовых биржах, как FTSE или DAX.Платформа Atlant предлагает решение многих проблем на этом рынке. Платформа желает сделать инвестиции и взаимодействие с объектами недвижимости легкими и свободными. ATLANT функционирует как DAO, согласно принципам которой управленческие решения принимаются коллективно. Вы можете влиять на развитие платформы предлагая голосования и учавствовать в разрешение споров при P2P аренде выступая в качестве арбитра, средства проигравшей стороны будут направлены к владельцу ATL разрешившему спор. В целом Atlant позволяет владельцам собственности и разработчикам токенизированной собственности, создавать индивидуальные умные контракты и распределять токены или продавать имущество, либо привлекать финансы для его строительства. Количество листинговой комиссии изначально устанавливается в размере 7 процентов от базового актива и, впоследствии, определяется голосованием владельцев токенов ATL. Также комиссионные сборы от аренды P2P налагаются на арендодателя в качестве небольшой платы, по завершению сделки. Эти сборы распространяются среди держателей токенов ATL. Размер этой пошлины опять же определяется путем голосования держателей токенов ATL. Простыми словами, держатели токенов согласны с каждым принятым на платформе решением, влияющим и на услуги по прокату технологии P2P и на токенизирующее имущество. Владельцы ATL токенов принимают решение путем голосования, "за" или "против" предложений, созданных большинством авторитетных владельцев, охватывающих все виды деятельности на платформе.Предложение платформы имеет пару основных функций, которые стремятся решить всю проблему на рынке, - это то, что ATLANT включает в себя символическую собственность, которая упростит все операции с недвижимым имуществом, включая инвестиции и передачу прав собственности, что добавит ликвидности и открытости в сделках. И еще ATLANT предлагает аренду одноранговых сетей ( P2P ), что значительно снизит комиссонные, взимаемые с обеих сторон (арендатор и арендодатель), и произвести снижение возможностей для поддельных обзоров, отзывов и поддельных рейтингов. Проблема покупки и продажи, завышенная комиссия посредника и поддельные обзоры - основная проблема которую старается решить Atlant. ATLANT стремится быть проводником между участниками сделки, обеспечивая чистоту и прозрачность, изолируя множество посредников.Команда ATLANT:Neil MohinaniCFO & Co-founderDenis DoninCTO & Co-founderAlex TaylorCommunication/HRPavel FoosSolidity / JavaScriptEugene SereginSolidity / JavaScriptSergey KashichGo / C++Erik BitnerUI / FrontendПолную информацию о команде можно посмотреть здесь: https://atlant.io/ru...al-get-contract Детали ICO и эмиссииСтарт ICO: 7 сентября 2017 года 04:00 ( МСК, Киев ). Окончание: 31 октября 2017 года.Обменный курс на старте с бонусом в 19% - 1 ETH = 505 ATL.Дальше бонус снижается по такой системе:0-10-20-30-40-50-60-70-80-100 ( %проданных токенов )505,495,485,475,465,455,445,435,425 ( ATL токенов за один ETH ).Всего на ICO будет реализовано 84% от всех существующих токенов. 9.5% остается за командой, 5 % направлены на баунти кампанию и 1.5% продано на пресейле.Всего токенов ATL: 315 000 000.Пресейл: 1 августа 2017 года – 31 августа 2017 года.Обменный курс на PRE-SALE: 1 ETH = 1010 ATL.Всего токенов продано на пресейл(1.5%): 5,625,000. Собрано около полутора миллионов долларов.Полный технический обзор платформы можно найти здесь: https://atlant.io/as..._WP_publish.pdf Какие преимущества этот проект имеет перед другими и почему надо учавствовать в этом ICO среди всех прочих?1) ATLANT это первая децентрализованная платформа для рынков недвижимости,созданная в сети Ethereum. Создатель и главный программист блокчейна Ethereum Виталик Бутерин хорошо отзывался о платформе и освещал ее на конференции.2) Шикарная пиар компания проекта. Токены будут известны и популярны в сообществе, а значит цена токенов будет расти.3) Хорошие бонусы на старте и в продолжении почти всего ICO.4) Платформа интегрируется в самый богатый и крупный рынок мира— $217-триллионный международный рынок недвижимогоимущества!5) Отличная команда разработчиков.6) Всего лишь 9.5% монет оставляет себе команда.ICO уже стартовало, всем удачных инвестиций! https://atlant.io/ru/ Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 15:25 Сегодня, 15:25 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Краудфандинг и его производные Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о криптовалютах Биржа криптовалют EXMO Сибирский Червонец (SIBcoin) Новости криптовалют Горячие новости криптовалют Криптовалюты: общий форум Конкурсы: Криптовалюты Инвестирование в криптовалюты Avrorum.io (ICO) ICO Завершенные и отмененные ICO Сомнительные ICO Проблемные ICO Биржи криптовалют Аналитика Проблемные сервисы Bitcoin Ethereum Другие криптовалюты Новые и перспективные криптовалюты Архив: Криптовалюта Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Психология трейдинга Торговля трейдеров форума Новости и слухи рынка форекс Конкурсы от MMGP Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Бонусы брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Форекс регуляторы Проблемные брокеры Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow JASumy Dana Тимон Ratatara VictorSamus PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс sunmistik kislov zaharik1404 Asal Klod SwaNn ruh666 realnotstory olkavac Hxs Прогнозы и анализ торговли против "Толпы" на Myfxbook Leonidas2013 Анаэль 2017 MegaProfit mokol Michaeles Foxxxeremina Архив: Форекс-блоги Ruslan89 Vasyaenergy Dimoniy741 Roman Boroda ODIN Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования Инвестиционные портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от Форекс-Блогеров Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Intrade.bar Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Торговые стратегии Сигналы бинарных опционов Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив BetOnMoney.com Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы PrimeBroker.pro Форум о псевдоинвестициях InvestorsStartPage.com Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом HYIP с почасовыми планами HYIP с почасовыми планами (почасовики) под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги и блоги HyipMe.com Profvest.com Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Кто получает самые большие пенсии - эксперт moskva Политика и экономика 0 09.02.2017 22:14 Самые ужасные рынки для инвестирования в недвижимость Tr@der Недвижимость 168 07.03.2016 23:58 Самые большие лайнеры в мире Angelika78 Курилка 11 19.06.2014 14:29



Случайные темы Швейцарцам могут начать выплачивать по $2,5 тыс. ежемесячно От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» Форекс для Вас От dlc в разделе «Архив» Фактор ОПЕК: как инвестировать после продления соглашения о нефтедобыче От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» waveofdollars.com - waveofdollars От Good2beHere в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ» РубльИнвест - рубль-инвест.рф От volginvest2013 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Стартап Gfresh привлек $20 000 000 и изменит способы доставки и продажи морепродуктов От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» Пользователей 421,680 Тем 487,834 Сообщений 12,135,468