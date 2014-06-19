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ICO платформы ATLANT. Самые большие рынки мира ( недвижимость ).

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Старый Сегодня, 14:41
#1
 
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Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.09.2017
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ICO платформы ATLANT. Самые большие рынки мира ( недвижимость ).



Всем привет друзья! Сегодня я вам расскажу о новой платформе. Atlant это децентрализованная платформа на Blockchain, созданная для решения проблем на рынке недвижимости. Нынешний $217-триллионный международный рынок недвижимого имущества с объемом сделок в $1.4 триллиона в 2017 году, имеет огромное количество недостатков и изъянов.
Основным стремлением и целью платформы является устранение наиболее известных проблем, о которых будет написано далее в статье. Конечной, наиболее смелой целью ATLANT является взаимодействие с различными
юрисдикциями, после того как государства полностью перейдут на регистрацию
собственности с применением блокчейнов и будут иметь распределенные реестры, для
создания возможности осуществления сделок купли-продажи, с
помещением информации о сделках в эти реестры.
Вот ветка на bitcointalk https://bitcointalk....topic=2068435.0



ATLANT это первая децентрализованная платформа для рынка недвижимости,
созданная в сети Ethereum. ATLANT предлагает готовое решение для размещения активов недвижимого имущества
для торговли в токенизированной форме, что подобно тому, как размещаются акции на
таких фондовых биржах, как FTSE или DAX.


Платформа Atlant предлагает решение многих проблем на этом рынке. Платформа желает сделать инвестиции и взаимодействие с объектами недвижимости легкими и свободными. ATLANT функционирует как DAO, согласно принципам которой управленческие решения принимаются коллективно. Вы можете влиять на развитие платформы предлагая голосования и учавствовать в разрешение споров при P2P аренде выступая в качестве арбитра, средства проигравшей стороны будут направлены к владельцу ATL разрешившему спор. В целом Atlant позволяет владельцам собственности и разработчикам токенизированной собственности, создавать индивидуальные умные контракты и распределять токены или продавать имущество, либо привлекать финансы для его строительства. Количество листинговой комиссии изначально устанавливается в размере 7 процентов от базового актива и, впоследствии, определяется голосованием владельцев токенов ATL. Также комиссионные сборы от аренды P2P налагаются на арендодателя в качестве небольшой платы, по завершению сделки. Эти сборы распространяются среди держателей токенов ATL. Размер этой пошлины опять же определяется путем голосования держателей токенов ATL. Простыми словами, держатели токенов согласны с каждым принятым на платформе решением, влияющим и на услуги по прокату технологии P2P и на токенизирующее имущество. Владельцы ATL токенов принимают решение путем голосования, "за" или "против" предложений, созданных большинством авторитетных владельцев, охватывающих все виды деятельности на платформе.



Предложение платформы имеет пару основных функций, которые стремятся решить всю проблему на рынке, - это то, что ATLANT включает в себя символическую собственность, которая упростит все операции с недвижимым имуществом, включая инвестиции и передачу прав собственности, что добавит ликвидности и открытости в сделках. И еще ATLANT предлагает аренду одноранговых сетей ( P2P ), что значительно снизит комиссонные, взимаемые с обеих сторон (арендатор и арендодатель), и произвести снижение возможностей для поддельных обзоров, отзывов и поддельных рейтингов. Проблема покупки и продажи, завышенная комиссия посредника и поддельные обзоры - основная проблема которую старается решить Atlant. ATLANT стремится быть проводником между участниками сделки, обеспечивая чистоту и прозрачность, изолируя множество посредников.



Команда ATLANT:

Neil Mohinani
CFO & Co-founder


Denis Donin
CTO & Co-founder


Alex Taylor
Communication/HR


Pavel Foos
Solidity / JavaScript


Eugene Seregin
Solidity / JavaScript


Sergey Kashich
Go / C++


Erik Bitner
UI / Frontend


Полную информацию о команде можно посмотреть здесь: https://atlant.io/ru...al-get-contract


Детали ICO и эмиссии


Старт ICO: 7 сентября 2017 года 04:00 ( МСК, Киев ). Окончание: 31 октября 2017 года.

Обменный курс на старте с бонусом в 19% - 1 ETH = 505 ATL.
Дальше бонус снижается по такой системе:
0-10-20-30-40-50-60-70-80-100 ( %проданных токенов )
505,495,485,475,465,455,445,435,425 ( ATL токенов за один ETH ).



Всего на ICO будет реализовано 84% от всех существующих токенов. 9.5% остается за командой, 5 % направлены на баунти кампанию и 1.5% продано на пресейле.

Всего токенов ATL: 315 000 000.
Пресейл: 1 августа 2017 года – 31 августа 2017 года.
Обменный курс на PRE-SALE: 1 ETH = 1010 ATL.
Всего токенов продано на пресейл(1.5%): 5,625,000. Собрано около полутора миллионов долларов.



Полный технический обзор платформы можно найти здесь: https://atlant.io/as..._WP_publish.pdf

Какие преимущества этот проект имеет перед другими и почему надо учавствовать в этом ICO среди всех прочих?

1) ATLANT это первая децентрализованная платформа для рынков недвижимости,
созданная в сети Ethereum. Создатель и главный программист блокчейна Ethereum Виталик Бутерин хорошо отзывался о платформе и освещал ее на конференции.
2) Шикарная пиар компания проекта. Токены будут известны и популярны в сообществе, а значит цена токенов будет расти.
3) Хорошие бонусы на старте и в продолжении почти всего ICO.
4) Платформа интегрируется в самый богатый и крупный рынок мира— $217-триллионный международный рынок недвижимого
имущества!
5) Отличная команда разработчиков.
6) Всего лишь 9.5% монет оставляет себе команда.



ICO уже стартовало, всем удачных инвестиций! https://atlant.io/ru/
Bexert121 вне форума  
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