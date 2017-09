Все упустили из виду самую классную особенность криптовалют.

Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов. При поддержке

Есть одна удивительная особенность криптовалют, которую практически все упустили из виду, включая самого Сатоши. Но она существует, затаившись и медленно набирая силу, как ураган, наблюдаемый далеко в море и неминуемо приближающийся к берегу.



Это скрытая черта, которая до сих пор не раскрыла свой потенциал.



Но когда это случится, она накроет весь мир, изменяя каждый аспект жизни общества.



Чтобы понять почему, необходимо обрести понимание истории денег.



Восхождение Денег



Деньги - это сила.



Никто не знал об этом лучше королей древнего мира. Поэтому они провозгласили абсолютную монополию на выпуск денег.



Они превратили блестящий металл в монеты, платили своим воинам, а те покупали на них вещи в местных лавках. Король отправлял своих воинов в торговцам с простыми словами:



"Платите налоги этими монетами, или мы убьём вас".



Почему все упустили из виду самую невероятную особенность криптовалют





Это абзац описывает практически всю историю денег. Сдерживание и управление выпуском денег при помощи насилия, иными словами "Хак насилия". Один хак чтобы управлять всеми.



Когда власть перешла от монархов к государствам, или от одного правителя к небольшой группе правителей, право печатать деньги перешло к государству. Всех, кто пытался создать свои собственные деньги, убивали.



Причина проста:



Централизованного противника легко уничтожить "обезглавливанием". Отруби голову змее – и это положит конец всем, кто посмеет оспорить власть государства и его священное право на чеканку монет.



Именно это произошло с e-gold в 2008 году, которая была одной из первых попыток создать альтернативную валюту. С момента запуска в 1996 году и до 2004 года было создано более миллиона аккаунтов, а на пике активности в 2008 году было обработано транзакций на сумму более 2 миллиардов долларов.



Правительство США возбудило дело против четырёх руководителей проекта, обвинив их в отмывании денег и проведении "Нелицензированных денежных переводов" по делу "США против E-GOLD, LTD и др.". Это дело разрушило компанию, обанкротив её основателей. Даже несмотря на мягкий приговор главным участникам дела, их проекту пришёл конец. Несмотря на то, что технически правительство не закрывало e-gold, на деле проект прекратил существование. Ключевое слово в обвинении – "нелицензированный".



Право выдавать лицензию является монопольным.



E-gold могли свободно получить лицензию на проведение международных платежей.



Просто они не собирались этого делать.



И это положило конец их деятельности. Это порочный круг, который мы наблюдаем каждый день. И он работает безотказно.



Короли и государства знают настоящее золотое правило:



Управляй деньгами, и ты будешь управлять миром.





И так продолжалось тысячелетиями. Первый император Китая, Цинь Шихуанди(260–210 до н. э.) запретил все иные формы местной валюты и ввёл единую медную монету. Его примеру следуют по сей день. Искорените альтернативные монеты, создайте единую монету для получения власти над всеми, будьте жестокими и проливайте кровь для сохранения этой власти любой ценой.



В конце концов, любая система подразумевает насилие.



Ну или почти любая.



Гидра



В децентрализованных системах у змеи нет головы. Децентрализованная система – это гидра. Отруби ей голову – и на её месте вырастет две новых.



Почему все упустили из виду самую невероятную особенность криптовалют





В 2008 году, анонимный программист втайне разработал уникальное решение для хака насилия, написав: "Государства умело отрубают головы сетям с централизованным управлением, таким как Napster, однако "чистые" P2P сети, такие как Gnutella и Tor, твёрдо стоят на ногах."



Это привело к рождению первой децентрализованной денежной системы:



Биткоин.



Он был открыто создан для противостояния насильственному принуждению и контролю со стороны централизованных сил.



Именно поэтому Сатоши предусмотрительно остался инкогнито. Он знал, что за ним придут, поскольку он является символической головой Биткоина.



Так случалось каждый раз, когда кто-либо заявлял, что он является Сатоши, либо когда представители медиа "разоблачали" таинственного создателя Биткоина. Когда объявился фейковый Сатоши – Крейг Райт – австралийские власти незамедлительно устроили рейд на его дом. Официальные версии всегда надуманы. Настоящяя цель – отрубить голову змее.



По мере роста стоимости Биткоина будет возрастать и желание поймать Сатоши. Он контролирует по крайней мере миллион монет, которые никогда не выводились с его исходных кошельков. Если Венчурный инвестор Крис Диксон прав, и Биткоин взлетит до 100 000 долларов за монету, стоимость миллиона монет составит 100 миллиардов долларов. Если цена взлетит ещё выше, например, до 1 миллиона долларов за монету, это сделает Сатоши первым в мире триллионером. И это вызовет ещё большее желание расправиться с ним. Можно сказать со 100% уверенностью, что спецслужбы будут охотиться за Сатоши 24 часа в сутки.



Где бы он ни был, я бы хотел дать ему один совет:



Оставайся анонимным до самой смерти.



Однако противостояние цензуре и жестокости лишь одна из многих удивительных особенностей Биткоина. Многие ключевые аспекты уже давно применяются в других криптовалютах и проектах по созданию децентрализованных приложений, большинство из которых используют блокчейн.



Блокчейн – это распределённый реестр, третья запись в первой в мире системе учёта с тройной записью. А открытия в системе бухгалтерского учёта всегда приводили к огромному развитию общественной системы и экономики, как это описано в моей статье Почему все упустили из виду самое важное открытие за последние 500 лет.



Но истинной силой криптовалют является не учёт с тройной записью, не децентрализация и даже не противостояние хаку насилия. Это лишь механизмы системы, которые позволяют ей выживать и развиваться, привнося новые возможности человеческой расе.



Важнейшая особенность Биткоина и других криптовалют просматривается только в намёках, она до сих пор является скрытой.



Истинная сила криптовалют заключается в возможности печатать и распространять деньги без централизованной силы.





Возможно, это покажется очевидным, но уверяю Вас – это не так, особенно вторая часть.



Власть всегда находилась в руках священных королей и государств.



До сегодняшнего дня.



Теперь это право возвращается к его законныму собственнику: Народу.



И это распахнёт двери для мировой коммерции, заложив первый кирпич экономики изобилия, представленной в Star Trek, оставляя старый мировой порядок с экономикой дефицита на страницах учебников истории.



Существует только одна проблема.



До сих пор никто не создал криптовалюту, в которой мы действительно нуждаемся.



Дело в том, что Сатоши понимал первую часть принципа: возможность печатать деньги. Но он не упомянул возможность распространять эти деньги.



На самом деле, вторая часть является самой важной деталью этого пазла. Это упущение создало критическую уязвимость в экосистеме Биткоина. Вместо того, чтобы распространять деньги по всему миру, система сменила центральные банки на невыбираемую группу майнеров.



Эти самые майнеры устроили хаос в системе, На годы задерживая необходимые улучшения софта, такие как SegWit, и угрожая бессмысленными хардфорками, чтобы снизить цену при помощи FUD (страха, неуверенности и сомнения) и скупить ещё больше монет по низкой цене.



Но что если бы всё было по-другому?



Что, если можно спроектировать систему, которая раз и навсегда изменит мировую экономическую систему?



Ответ заключается в том, как Вы распространяете деньги в момент их создания.



И первая группа единомышленников, которая распознает эту возможность и воплотить её в жизнь, изменит весь мир.



Чтобы понять почему, необходимо понять, как деньги создаются и вливаются в систему в настоящее время.



Великая Пирамида



В сегодняшнем мире, деньги начинают свой путь на вершине и спускаются вниз к остальным. Представьте это в виде пирамиды.



Почему все упустили из виду самую невероятную особенность криптовалют





На самом деле, Вы можете увидеть известную пирамиду с третьим глазом на долларе.



Одним из клишированных аргументов против Биткоина явяется то, что это – Понци-схема или "пирамида". Пирамида основывается на привлечении создателями системы как можно большего количества людей, которым платят деньги за привлечение других людей, а не за товары или услуги. Очевидно, что вскоре поток привлеченных людей иссякает и вся система рушится, как карточный домик. Понци-схемы имеют схожий смысл, в них вы привлекаете инвесторов, обещая баснословную прибыль с первоначальных вложений, как это дела Бернард Мейдофф, а затем эти инвесторы, окрылённые Вашими обещаниями, привлекают ещё больше людей.



Почему все упустили из виду самую невероятную особенность криптовалют





Ирония заключается в том, что фиатные валюты, т. е. валюты напечатанные государством, такие как йены или доллары США, больше похожи на пирамиду, чем Биткоин. Почему? Потому что фиатные деньги печатаются наверху пирамиды центральными банками, а затем оставшиеся крохи достаются всем остальным.



Проблема в том, что даже эти крохи достаются не так просто.



Деньги поступают в ограниченное количество крупных банков, которые либо дают их людям в кредит, либо выдают их за труд. На самом деле, наёмная работа или займ – это основные способы получения денег людьми внизу пирамиды. Другими словами, они обменивают своё настоящее время (работа) или своё будущее время (займ) на эти деньги. Проблема в том, что их время – ограниченный ресурс, который они могут обменивать до тех пор, пока он не иссякнет.



Представьте, что экономика – это игра. Каждый человек в системе – игрок, который стремится максимизировать свою возможность или возможность своей команды (компании, семьи или друзей) получать наибольшее количества денег. Но для начала игры необходимо предварительно распределить деньги, иначе никто не сможет играть. Распределение денег устанавливает начальные правила игры.



Если бы Вы отвечали за деньги, как бы Вы распределили их в системе? Вы бы захотели оставить себе как можно больше, а значит, Вы бы установили правила, которые максимизируют Ваши собственные возможности. Не сомневаюсь, что Вы бы сделали именно так. Так бы сделал любой человек в здравом уме, максимизировать свою собственную силу, чтобы как можно дольше оставаться в игре.



Почему все упустили из виду самую невероятную особенность криптовалют





Именно так и поступали правители древнего мира, и именно так сегодня поступают государства. Как сказал Навал Равикант в своей широкоизвестной серии твитов о блокчейне, сегодняшние сети находятся под управлением "королей, корпораций, аристократов и групп людей." "И управители этих сетей являются самыми влиятельными людьми в обществе".



Поэтому все системы в мировой истории распределяли деньги по одному принципу:



Сверху вниз.



Потому что это максимизирует возможности правителей и людей, находящейся наверху.



К сожалению, это означает, что большинство денег никогда не покидает вершины. Они остаются наверху, являясь бессмысленным и замороженным потенциалом, который никогда не будет реализован. Нет практически никаких причин для начала движения этих денег. А поскольку деньги – это сила, их удержание буквально означает удержание силы, и никто добровольно не отдаст эту силу.



Другими словами – это нечестная игра.



И нам необходимо начать игру заново.



И до этого момента у нас практически не было шансов.



Например, мы могли бы издать закон о Безусловном Базовом Доходе (БОД). Это предоставило бы каждому поток денег, устанавливая новые правила игры и позволяя большему количеству людей принимать участие в системе. При участии большего количества людей, мы сможем раскрыть новые возможности.



Сколько великих изобретателей не совершили свои величайшие открытия, потому что им приходилось водить автобус 7 дней в неделю, чтобы прокормить семью, у которых не было надежды найти свободное время для любимого дела или по крайней мере избавиться от долгов? Сколько великих писателей отправились в могилу, так и не написав свой величайший роман? Сколько начинающих учёных не смогли изобрести лекарство от рака или сердечного приступа?



Проблема всех нынешних начинаний, начиная с БОД и заканчивая социализмом (высокий налоги для богатых для распределения богатства на всех), заключается в том, что невозможно перераспределить уже распределённые деньги. Люди, владеющие этими деньгами, полноправно выступают против перераспределения. И как сказала Маргарет Тетчер: "Проблема социализма в том, что рано или поздно у вас закончатся деньги других людей".



Но что, если деньги ещё НЕ распределены?



Что, если их не нужно ни у кого забирать?



Почему все упустили из виду самую невероятную особенность криптовалют



Неизбежным итогом всех кредитных бумов является банкротство.





Это – упущенная возможность всех сегодняшних криптовалют. Криптовалюты создают новые деньги. И в отличии от кредитных рынков, которые под видом увеличения денежной массы выдают 10-кратные кредиты при помощи займов из частичных резервов, криптовалюты печатают деньги в прямом смысле этого слова. И они не дают их людям в займ, они выдают их за услуги, оказанные сети.



Это как микрозайм без займа.



Как сказал Навал: "Общество даёт Вам деньги за то, что нужно ему, а блокчейн даёт вам монеты за то, что мы даём сети то, что нужно ей".



И что если вместо того, чтобы давать деньги небольшой группе майнеров, мы могли бы сделать нечто большее? Намного большее?



Ведь мы можем это сделать.



Я рассказал об одном из способов в своей статье о проекте Цикада, как добиться безусловного базового дохода уже сейчас и спастись от роботов . Проект цикада позволяет по-новому взглянуть на майнинг. Каждый участник сети является майнером и никто не может обладать больше, чем одним майнером.



Майнеры привлекаются случайным образом для поддержания стабильной работы сети. Вы можете прогуливаться или покупать кофе, а в этот момент в течение нескольких минут Ваш телефон используется для защиты сети. После этого, он возвращается в спящий режим. В качестве вознаграждения, Вы можете получить монету ничего не делая, лишь имея установленное приложение на телефоне. Просто, неправда?



Поскольку каждый принимает участие, каждый получает деньги, тем самым создавая БОД уже сегодня.



И это лишь один способ.



Если хорошо подумать, можно придумать ещё несколько десятков таких способов. И не думайте, что единственным способом является использование ID. Существует множество способов привлекать майнеров без его использования. Необходимо лишь освободиться от мышления в рамках "Ящика Сатоши" и подумать иначе.



Вот что действительно нужно – сделать раздачу денег игрой, распространяя их как можно дальше в момент создания.



Почему все упустили из виду самую невероятную особенность криптовалют



Деньги – это игра. Включайся.





Раздавать деньги в качестве вознаграждения за использование приложения, или в качестве комиссии за распределённый майнинг, или в виде комиссий организациям за предоставление ценности сети – вот ещё несколько примеров того, как это должно быть. И это лишь вершина айсберга. Есть тысячи вариантов, просто мы не рассматриваем проблему с нужной стороны.



Другими словами, мы упускаем настоящую силу создания Сатоши: распределение денег.



Первая система, которая действительно сможет сделать раздачу денег игрой будет расти в геометрической прогрессии, положив конец нынешней системе во благо лучшего будущего. Это позволит динамически установить начальные условия игры и позволит конкурировать участникам, которые никогда раньше не были вовлечены в игру. Чем больше участников, тем большую эффективность и ценность приобретает сеть.



"Сети имеют "эффект сети". Добавление нового участника повышает ценность сети для всех существующих участников".



В настоящий момент мы недостаточно быстро добавляем новых участников в криптосети будущего. Система всё ещё уязвима для хака насилия. Деньги, превращённые в игру, являются способом экспоненционального роста.



Если система будет расти достаточно быстро, она сможет стать неудержимой силой, за которой будет вынуждена следовать вся экономическая система, принимая новые правила игры.



Как только в игру включатся крупные участники, такие как Amazon и Google, у них сработает инстинкт самосохранения и они начнут защищать и расширять систему. При этом новая сеть будет вести себя иначе. Вместо того, чтобы поощрать людей наверху, тех, кто устанавливал свои правила с начала времён, игра начнётся с совершенно новыми правилами.



Лучшим будет считаться то, что будет лучше для всей сети, а не только для нескольких игроков наверху.



"Блокчейн – это новое изобретение, которое позволяет активным участникам открытой сети осуществлять управление без правителя и без денег. Это открытые системы с функцией голосования, основанные на поощрении и защищённые от мошенничества. Поощраются те участники, которые занимаются развитием сети. Открытые и основанные на поощрении рынки блокчейна смогут заменить сети, ранее управляемые королями, корпорациями, аристократами и группами людей.



Участники, которые присоединятся к сети и будут способствовать её росту, будут расти вместе с ней. Это увеличит их собственную ценность, обеспечивая невиданный ранее рост. Каждая кроха, привнесённая в систему, увеличит их собственное вознаграждение.



С другой стороны, экономики, выступающие против сети и пытающиеся навредить ей при помощи власти, в последствии поплатятся за это. Система растянется по всему миру и приниматься будут только самые важные правила, поскольку для усовершенствования распределённой системы потребуется консенсус всей сети. Поскольку люди поддержат только значимые и важные решения, любые нерациональные и посредственные правила будут отклоняться.



Предположим, что в стране ограничивают ICO для граждан или запрещают использование криптовалют. Вместо того, чтобы уничтожить сеть, такие законы бумерангом вернутся к их создателям. От этого пострадают только их собственные люди, поскольку они не смогут воспользоваться всеми преимуществами, которые привносят в нашу жизнь ICO, при этом деньги будут уходить из страны в пользу конкурирующих экономик. Более того, при объявлении криптовалют вне закона, они просто перейдут в подполье, что позволит не платить налоги и негативно скажется на доходах государства.



По мере расширения системы, люди вновь обретут контроль над своими финансами. Никто не сможет забрать у вас Ваши деньги. И это хорошо.



Почему все упустили из виду самую невероятную особенность криптовалют





Однако некоторые думают иначе. Некоторые считают, что при помощи этой силы люди будут совершать преступления. Но люди всегда будут совершать преступления. Они совершают их сейчас и всегда совершали. Разрушить систему только для того, чтобы добраться до преступников – высшая степень сумасшествия. Это никогда не удавалось и не удастся в будущем.



Однако, некоторые люди до сих пор не могут поверить в это.



Они безоговорочно доверяют централизованным властям. Всё, что нужно сделать – подкрепить свои аргументы фразами вроде "защитить детей" и "бороться с терроризмом" и можно обмануть половину людей в половине всех случаев о проведении любой безумной политики.



Хотя я заметил, что люди, которые беспрекословно верят центральным правительствам, обычно всю жизнь живут в стабильных централизованных системах.



Несколько дней в нестабильной системе мгновенно изменит их точку зрения.



Не верите?



Представьте, что Вы живёте в Сирии.



Центральная инфраструктура разрушена, также, как и Ваши деньги. Вы не хотите войны, но Вы ничего не можете с этим поделать. У Вас нет дома, Ваши родные и друзья мертвы, банки в руинах, Вы брошены на произвол судьбы, без дома и без гроша. Более того, Вы никому не нужны. Мир изменил политику открытых границ на политику повсеместного строительства стен. Вам нигде не рады, Вы не можете остаться на прежнем месте и у вас нет денег.



Но что, если бы у Вас всё ещё были деньги, записанные в блокчейн, ожидающие, когда Вы загрузите и восстановите свой детерминистский кошелеки верно введёте проверочную фразу?



Насколько проще Вам было бы начать новую жизнь?



Криптовалюты наконец предоставляют нам возможность контролировать свою судьбу. Впервые в истории человечества у нас появился способ создавать и распространять деньги без центральной власти. У людей есть власть над честно заработанными деньгами.



Более того, вместо того, чтобы устанавливать правила игры и контролировать правильный ход игры, можно изначально запустить игру так, как нужно, с открытой конкуренцией и гибкими правилами в динамичной системе, которая позволит каждому участвовать в ней.



Но нам нужно думать глобально. Необходимо найти способ распространения денег по всему миру, не отнимая их у других. Сделав это, мы изменим игру навсегда.



Централизованные деньги – это замкнутая цепь.



Разорвите эту цепь и освободите весь мир.





