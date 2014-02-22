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Стартапы привлекли через ICO рекордные $797 млн во втором квартале 2017

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Старый Сегодня, 14:31
#1
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Инвестирую в: Форекс
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Стартапы привлекли через ICO рекордные $797 млн во втором квартале 2017


Во втором квартале 2017 года стартапы по всему миру привлекли через ICO рекордные $797 млн. При этом инвестиции, полученные от венчурных фондов, составили всего $235 млн. Об этом сообщается в отчёте CoinDesk.



Основная доля собранных через первичные размещения средств приходилась на три крупнейших ICO в истории, которые прошли в июне: Bancor ($153 млн), Status ($95 млн) и TenX ($83 млн).

За период с июля 2014 по июнь 2017 года ICO было собрано $1,13 млрд. По данным ICO tracker CoinDesk, на сегодняшний день эта сумма составляет уже $1,78 млрд.



По данным CoinDesk, в первом квартале 2017 года стартапы привлекли через ICO $36 млн, так что втором квартале наблюдался значительный рост.

За период с августа по сентябрь 2017 года было собрано около $650 млн. Поскольку на конец сентября запланировано несколько крупных ICO – Kik ($150 млн) и Kyber ($60 млн) – то в третьем квартале может быть привлечено ещё больше средств, чем во втором.

Неопределённость в правовом регулировании ICO и запрет на проведение первичного размещения токенов в Китае, несколько уменьшили ажиотаж на этом рынке. Тем не менее, по мнению директора по исследованиям CoinDesk Нолана Бауэрле (Nolan Bauerle), эти процессы оказывают и положительное влияние на рынок. Хотя ICO будет проводиться меньше, они станут более качественными.

Цитата:
«Что касается предложения на рынке ICO, здесь действуют два важных фактора. Первый из них основан на рыночных показателях – развитии анализа и ключевых ценовых индикаторов, которые появляются со стороны новых профессиональных покупателей на рынке криптовалют. Этот рыночный подход окажет положительное влияние на качество новых токенов. Второй силой является регулирование – как надзор SEC, так и запрет на ICO в Китае – и этот фактор с большой вероятностью негативно скажется на количестве проводимых ICO», — рассказал Бауэрле в комментарии TechCrunch.
Он также отметил, что хотя контроль привёл к падению объёма торгов в январе-июле с $9 млрд до $1 млрд, биткоин и другие криптовалюты в этот период возросли в 4 раза.

Цитата:
«Таким образом, хотя регулирование ICO и нужно, полный запрет – это огромный подарок американским, корейским, японским и европейским предпринимателям», — заключил Бауэрле.
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