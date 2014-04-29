Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,680 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Тест на анонимность в сети Интернет

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Как защитить свой компьютер от хакеров и вирусов? Ответ здесь.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:12
#1
z5z
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Тест на анонимность в сети Интернет
Хороший способ протестировать на сколько Вы анонимны в сети Интернет.
Сервис не только определяет проблемы в безопасности, но и дает рекомендации, как их исправить.

Сервис https://ipper.ru/ выявляет различные утечки данных.
- Определяет IP и DNS средствами HTTP, FLASH, JAVA, WebRTC.
- Сервис выявляет использование VPN, TOR, Proxy.
- Возможен тест идентификации по отпечатку браузера Browser Fingerprint.
- Определяется язык и время Вашего браузера.
- Выявление и устранение утечки реального IP адреса через WebRTC.
- Фиксируются попытки подмены User Agent.
- Определяет наличие IP в черных списках.
- Есть возможность выявить доступность P2P трафика.

Ipper.ru даст рекомендации по выбору безопасного VPN сервиса.
Пройдите тест на https://ipper.ru и узнайте, насколько вы анонимны в Интернете.
z5z вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анонимность в Сети от профессионалов Infecter Прочее 120 17.08.2017 15:21
Анонимность в сети. Возможна ли она? Sanyol Букмекерство: общий форум 88 11.08.2014 12:36
Анонимность в сети интернет будет ограничена Госдумой Villa1981 Новости в мире финансов и инвестиций 70 29.04.2014 14:25

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
investmentsports - investmentsports.org
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
xxlfund - xxlfund.com
От sponsorsponsor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-счет VBN: 2930 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Сестры из Мурманска выиграли в лотерею более 100 млн рублей
От Dmitriy News в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Alyery
14DailyProfit - 14dailyprofit.com
От Alyery в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kan
S.T.A.L.K.E.R
От kan в разделе «Игры»
.     
Пользователей
421,680
Тем
487,834
Сообщений
12,135,468

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram