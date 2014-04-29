Тест на анонимность в сети Интернет

Хороший способ протестировать на сколько Вы анонимны в сети Интернет.
Сервис не только определяет проблемы в безопасности, но и дает рекомендации, как их исправить.
Сервис https://ipper.ru/
выявляет различные утечки данных.
- Определяет IP и DNS средствами HTTP, FLASH, JAVA, WebRTC.
- Сервис выявляет использование VPN, TOR, Proxy.
- Возможен тест идентификации по отпечатку браузера Browser Fingerprint.
- Определяется язык и время Вашего браузера.
- Выявление и устранение утечки реального IP адреса через WebRTC.
- Фиксируются попытки подмены User Agent.
- Определяет наличие IP в черных списках.
- Есть возможность выявить доступность P2P трафика.
Ipper.ru даст рекомендации по выбору безопасного VPN сервиса.
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и узнайте, насколько вы анонимны в Интернете.