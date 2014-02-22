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Международная сеть кофеен “Даблби” присоединилась к блокчейн-платформе BioCoin

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Инвестирую в: Форекс
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Международная сеть кофеен “Даблби” присоединилась к блокчейн-платформе BioCoin
Как сообщил журналу ForkLog сооснователь московского фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов, международная сеть кофеен Даблби начала процесс интеграции с блокчейн-платформой BioCoin.

По словам Акимова, целью нового партнерства является дальнейшее развитие системы лояльности, благодаря которой держатели биокоинов смогут обменять криптовалюту на кофе во всех точках сети Даблби. Кроме того, посетители кофеен смогут получать биокоины в качестве баллов системы лояльности.

Как считают представители компаний, новая программа лояльности заработает на полную мощность в ноябре и станет доступна посетителям кофеен Даблби в России и Европе.

«Даблби» — международная сеть кофеен, основанная в 2012 году и работающая с зерном класса specialty. В настоящее время сеть насчитывает более 75 кофеен, в том числе в Москве, Петербурге, Праге, Риге, Барселоне, Минске и Тбилиси.

Напомним, недавно стратегическим партнером LavkaLavka стала криптовалютная платформа Сибирский Червонец.

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