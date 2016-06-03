[ICO] Hackspace Capital 19.09.17-19.09.18

Hackspace Capital
- фонд, основанный в начале 2017 года. Помимо инвестиционной деятельности фонд также представляет собой онлайн платформу - “магазин инноваций”, в котором люди могут приобрести реальные товары и высокотехнологичные услуги, создаваемые и предлагаемые стартапами и компаниями фонда.
Hackspace Capital инвестирует в идейные инновационные hardware проекты, начиная с посевной стадии и до стадии раннего развития. Фонд оказывает стартапам комплексную поддержку в виде организации административных процессов, бизнес-консалтинга, координации жизненного цикла проекта, маркетинга и предоставления инфраструктуры EnCata Marketing и Encata Manufacturing, которые занимаются инженерной разработкой и подготовкой к массовому производству.
Наша цель - дальнейшее расширение международной инженерной экосистемы, включающей в себя большое количество состоявшихся компаний, осуществляющих реализацию своих продуктов и услуг на базе нашей платформы, а также развитие инновационных технологий в различных сферах жизнедеятельности человека. Мы ставим себе глобальные цели по созданию специализированных институтов развития идей в формате хакерспейсов и инженерных центров, где сможем помогать молодым изобретателям создавать продукты, которые изменят мир в лучшую сторону.
Обладая многолетним опытом в сфере hardware мы выбираем проекты, наиболее подходящие под область наших компетенций, позволяя стартапу извлечь максимальную выгоду из нашего опыта и знаний для более стремительного и уверенного роста нового бизнеса.
Мы убеждены в том, что команда является ключевым фактором успеха, поэтому большое внимание уделяем её основателям, их умению принимать правильные решения, желанию и возможности учиться и развиваться.
Мы любим и ценим оригинальность, не следующую стереотипам - ведь только выходя за рамки обыденности можно создать что-то действительно стоящее и уникальное. Одной из важных возможностей, которая предоставляется при вступлении проекта в Hackspace Capital, а также своего рода гарантом успеха, является прохождение стартапом предварительного сервиса компании EnCata.
На популярных краудфандинговых платформах, где деньги вкладываются в основном лишь в разработку, покупатели не защищены от потери своих средств в случае неудачи проекта. Платформа Hackspace Capital защищает держателей HAC токенов и позволяет им приобрести любой другой продукт или сервис, если выбранный ими ранее проект так и не будет реализован. Следовательно, держатели HAC токенов никогда не потеряют свои средства.
Команда фонда убеждена в том, что данная система не только защитит пользователей от финансовых потерь, но также простимулирует активность инвесторов, тем самым увеличивая количество инновационных и полезных продуктов для общества в целом.
Ключевой фактор успеха Hackspace Capital - непрерывный поток новых стартапов с самыми современными технологичных продуктами. Подобная эффективность стала возможной благодаря партнёрским отношениям фонда с компанией EnCata, соглашение с которой позволяет фонду получить право на первую эксклюзивную оценку и инвестирование в проекты, разрабатываемых компанией.
Компания EnCata
основана Олегом Кондрашовым - “Минчанином Года - 2016” в области промышленности. В компании работают более 200 сотрудников, занимающихся разработкой проектов самых многообещающих hardware стартапов со всего мира, превращая идеи молодых компаний в готовые функционирующие продукты.
Уникальность и инновационность EnCata заключается в объединении под одной крышей собственного конструкторского бюро, исследовательского (R&D) центра, центра прототипирования (металл, пластик, композиты, электроника и др.), а также производственных консультантов, инвесторов и бизнес менторов.
EnCata превращает идею в продукт быстрее и эффективнее, чем любой изобретатель либо стартап, выбравший самостоятельный путь развития, собственноручно формируя конструкторское бюро, нанимая производственный персонал и организовывая бизнес процессы ещё до создания самого продукта.
Для инвесторов и стартапов EnCata является самым эффективным консультантом и разработчиком, предоставляя помощь изобретателям во время наиболее важных этапов жизни проекта: при разработке и изготовлении прототипа, а при также подготовке продукта к массовому производству.
EnCata – международная компания с офисами в различных странах мира. Представительства компании находятся в России, Эстонии, Омане, Латвии, Чехии, Израиле, Австралии и Канаде, а в следующие 6-9 месяцев откроют свои двери офисы в Бельгии и США. В зависимости от региона EnCata открывает различные отделения: офис продаж, центр разработки либо R&D-центр разработки и прототипирования, которые являются сердцем EnCata. В R&D центрах осуществляется конструкторская разработка и прототипирование изделий. Они построены по принципам производственного потока и максимально сокращают потери, которые обычно возникают при перемещении людей, продуктов и информации с одного участка на другой.
Важной возможностью, которую предоставляет фонд является прохождение стартапом сервиса EnCata, который, помимо разработки устройства, включает в себя 3-6 месяцев плотного взаимодействия с командой стартапа. Вышеописанное позволяет Hackspace Capital и EnCata оценить степень компетентности и профессионализма молодой компании, что бесспорно является одним из основополагающих элементов любого успешного предприятия.
EnCata использует систему классификации TRL (Technological Readiness Level), разработанную NASA. TRL - метод оценки степени технической готовности проекта. Данная методология формирует понимание об уровне готовности проекта и позволяет лучше организовать и структурировать процесс работы, облегчить постановку конкретных задач.
TRL основана на шкале от 1 до 9, где 9 - работающая технология и полная готовность продукта к серийному производству. Использование TRL обеспечивает последовательный стабильный рост и развитие технологии в кратчайшие сроки.
TRL - это своего рода “дорожная карта” как для стартапа, так и для инвестора.
Стоит отметить, что самостоятельно, без посторонней помощи, изобретатель сможет довести свой проект лишь до стадии TRL 3, после чего проект останавливается. Совместно с Hackspace Capital, стартап уверенно достигает TRL 9 в кратчайшие сроки.
По мере готовности прототипа, к работе над проектом подключается команда EnCata Marketing, которая занимается брендингом новоиспеченного девайса; созданием уникального контента в виде фотографий и видео; разработкой маркетинговой компании для последующего “громкого” входа устройства на мировой рынок; подготовкой, созданием и проведением краудфандинговой кампании на Kickstarter (для предварительного определения спроса); SMM; и непосредственно рекламой устройства в реальном и цифровом пространствах.
Далее, после успешного прохождения краудфандинговой кампании, с помощью ресурсов Hackspace Capital, запускается массовое производство на мощностях EnCata Manufacturing.
Каждый из вышеописанных процессов является частью отлаженного механизма, который в свою очередь представляет собой один из самый совершенных и эффективных катализаторов для бизнеса. Этот катализатор позволяет стартапу превратить свою идею за “один доллар” в многомиллионный бизнес, несущий в себе уникальность, инновационность и пользу для окружающих. В этом и есть вся суть экосистемы Hackspace Capital.
Hackspace Capital и EnCata пришли к соглашению о том, что компания EnCata предоставляет фонду эксклюзивное право на рассмотрение новых hardware проектов в качестве потенциальных инвесторов.
С января 2017 года, EnCata начала сотрудничество с 20-ю проектами, 5 из которых находятся на стадии завершения. В компанию EnCata приходят как частные предприниматели, так и молодые стартапы из финансируемых государством инкубаторов. Все они преследуют одну цель - качественный и надежный сервис, который позволит наиболее эффективно, быстро и при минимальных издержках довести свой продукт до состояния готового работающего прототипа (TRL-9).
Когда проект достигает стадии TRL-8, он нуждается в привлечении инвестиций для финансирования массового производства и последующего выхода продукта на мировой рынок. В основном сумма инвестиций колеблется от $500,000 до $2 миллионов.
Именно на этой стадии EnCata отбирает лучшие проекты и команды для последующего рассмотрения фондом Hackspace Capital, с целью привлечения очередного раунда инвестиций. После этого, с поддержкой EnCata, Hackspace Capital проводит тщательный анализ продукта и рынка для его реализации, управляющей команды стартапа и их возможностей. В дополнение к финансированию массового производства, компании EnCata и Hackspace Capital оказывают стартапу поддержку в поиске потенциальных площадок для продажи продукта.
Как часть инвестиционного протокола, держатели HAC токенов получат возможность первыми увидеть и приобрести новые продукты на платформе Hackspace Capital с 20% скидкой от рыночной стоимости за 3 месяца до официального выпуска на мировой рынок.
В отличие от традиционных краудфандинговых кампаний, где покупатель для получения продукта первым вносит полную предоплату за еще не разработанный прототип, держатели HAC токенов получают такую же приоритетность без риска потери вложенных средств в случае неудачи проекта. За HAC токены вы сможете приобрести только реальные готовые продукты, а не обещанную разработку.
19 сентября 2017 в продажу поступит 51% общего количества токенов (HAC’ов). Токены будут реализовываться в течение года, 24-х часовыми сессиями, раз в месяц. 39% от общего количества будут распределятся между будущими и уже существующими проектами фонда. 5% токенов будут распределены на маркетинговые издержки, а также советникам и консультантам.
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Для поддержания долгосрочного роста на прочной основе, учредители и команда разработчиков Hackspace Capital получат оставшиеся 5% токенов взамен на их усилия и ресурсы, которые способствовали созданию фонда и способствуют его развитию.
Всего нашим фондом будет выпущено 1.000.000.000 токенов.
Токены будут поступать в продажу 24-х часовыми сессиями и не будут иметь фиксированной цены, т.к их ценность будет определяться постфактум по окончании каждой сессии. Всего запланировано 12 сессий продаж, при которых эмиссия токенов будет происходить экспоненциально по аналогии с BitCoin:
1. 255 М
2. 127.5 М
3. 63.75 М
4. 32.875 М
5. 15.9375 М
6. 7.96875 М
7. 3.984375 М
8. 1.9921875 М
9. 0.99609375 М
10. 0.498046875 М
11. 0.2490234375 М
12. 0.12451171875 М
Права держателей токенов:
1. Продажа токенов Hackspace Capital может принести вкладчикам большую выгоду, т.к. фондом гарантируется появление и развитие новых hardware разработок и реальных продуктов, что должно привести к росту стоимости токенов в будущем. При этом стоит учитывать, что все представленные проекты уже были профинансированы Hackspace Capital и являются реальными действующими компаниями, получившими инвестиции.
2. Все владельцы HAC токенов смогут использовать их как средства внутри нашей платформы, для приобретения товаров, производимых нашими компаниями со скидкой в 20% от их рыночной стоимости, получая уникальный доступ к товарам за 3 месяца до их выхода на мировой рынок.
3. Каждый клиент(покупатель) сможет приобрести HAC-токены на нашей платформе либо на сайте любой из компаний фонда.
В свою очередь каждый держатель токенов сможет продать их не только через биржу, но и через платформу Hackspace Capital в любой момент.
Мы в Hackspace Capital верим - будущее за изобретателями. Нашей миссией является создание благоприятных условий для молодых изобретателей по всему миру. Мы хотим, чтобы каждый талантливый изобретатель имел доступ к необходимым ресурсам и возможность претворять в жизнь свои идеи, делая это так быстро и эффективно, как никогда ранее. Возможно некоторые из них не просто улучшат нашу жизнь, но и изменят мир. Мы ставим себе целью создание лучшей в мире глобальной международной инженерной экосистемы с самым быстрым, качественным и организованным процессом реализации продукта от стадии идеи до серийного производства.
Мы также понимаем, что технологии блокчейн и использование криптовалюты являются будущим платежей. Именно по этой причине мы создаем собственную онлайн платформу, где сделаем возможным приобретение товаров и услуг, представленных нашими стартапами за специальные токены нашего фонда - HAC. Учитывая прогнозируемый рост нашей компании и количество наших нынешних и будущих инновационных стартапов, использование HAC станет гораздо более выгодным, чем использование любой другой валюты.
Помимо прочего, приобретение НАС является выгодной инвестицией. Наша валюта подкреплена постоянным развитием, а наш успех зависит от реальных осязаемых вещей. Ежегодно мы планируем добавлять в pool по несколько заведомо успешных и полезных проектов, что постоянно повышает нашу ценность как организации, и увеличивая тем самым стоимость нашей валюты.
Инвестируя в будущее, изменяйте мир к лучшему.