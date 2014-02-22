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Центробанки Евросоюза и Японии изучили потенциал технологии блокчейн

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Старый Сегодня, 13:17
#1
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Имя: Василий
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Центробанки Евросоюза и Японии изучили потенциал технологии блокчейн
Банк Японии (BOJ) и Европейский центральный банк (ECB) обнародовали результаты совместного исследования технологии распределенного реестра (DLT). Регуляторы пришли к выводу, что новая технология имеет потенциал для использования в инфраструктуре финансового рынка.

В совместном проекте Stella центробанки исследовали насколько удобно использование технологии распределенного реестра как инструмента финансового рынка. Для банков важно понимать, что инновации способствуют безопасным, быстрым и дешевым финансовым операциям.

Исследователи пришли к трем основным выводам:

- Решения на основе блокчейн могут удовлетворять требованиям валовых расчетов в режиме реального времени (RTGS);
- На производительность блокчейн влияет размер сети и расстояние между сетевыми узлами;
- Блокчейн имеет потенциал для роста устойчивости и надежности.

Валовые расчеты в режиме реального времени — это система, позволяющая банкам совершать транзакции. В европейской банковской системе работает TARGET2, а в японской — BOJ-NET Funds Transfer System.

Системы валовых расчётов, управляемые центральными банками, позволяют банкам в режиме реального времени переводить друг другу крупные суммы денег. TARGET2 — это RTGS для Европы, а BOJ-NET Funds Transfer System — это RTGS для Японии.

Цитата:
«Учитывая относительную незрелость технологии, на данном этапе разработки технология распределенного реестра не является приемлемым решением для крупномасштабных приложений, таких как BOJ-NET и TARGET2», — сообщают исследователи.
В ходе исследования выяснилось, что приложения на базе технологий распределенного реестра могут обрабатывать запросы на платежи в объемах, сопоставимых с объемами RTGS-систем в Европе и Японии. Обычная пропускная способность централизованных платежных систем составляет от 10 до 70 транзакций в секунду. Решения, основанные на технологии распределенного реестра, способны поддерживать такой темп, но с одним исключением: увеличение количества транзакций в секунду приводит к снижению производительности.

Добавление новых узлов в сеть также приводит к задержке выполнения платежа, хотя анализ показал устойчивость блокчейн-сети. Совместные результаты показали, что DLT-сети могут «противостоять таким проблемам, как проверка отказов узлов и неправильные форматы данных».



Анализ DLT выполнялся с использованием Hyperledger Fabric версии 0.6.1. ECB использовал «виртуализированную и ограниченную внутреннюю тестовую среду» с двумя компьютерами Red Hat Enterprise Linux 7 (RHEL) с 16 виртуальными ядрами, 8 ГБ оперативной памяти и 50 ГБ памяти. BOJ использовал службы облачных вычислений с контрольными узлами, работающими на отдельном сервере Ubuntu, каждый с 7,5 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ хранилища.

Цитата:
«Мы обнаружили причины для оптимизма в отношении возможностей DLT в платежных системах» — подытожили исследователи.
Несмотря на присутствие «обнадеживающих признаков», похоже, что в ближайшее время ни один из банков не будет переходить на DLT.

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