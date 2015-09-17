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Герман Греф на ВЭФ: криптовалюты нужно регулировать мягко

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Герман Греф на ВЭФ: криптовалюты нужно регулировать мягко
В ходе Восточного Экономического Форума (ВЭФ), проходящего сейчас во Владивостоке, участники форума давали разные оценки перспективам криптовалют в России. Комментарий Центробанка о том, что криптовалюты связаны с повышенными рисками – жест недоверия, заявил глава «Сбербанка» Герман Греф в своем выступлении.

«Регулирование требуется, но аккуратное, чтобы не задушить в объятиях регулирования эту чрезвычайно перспективную технологию», – считает Греф.

Он подчеркнул целесообразность действовать не запретами, «а все-таки попыткой мягкого регулирования», чтобы не создать новых пузырей, которые могут скомпрометировать выдающуюся технологию. Глава «Сбербанка» также рассказал о возможных сроках появления экономики блокчейна и отношении к регулированию криптовалюты.

«Думаю, что через 10 лет мы будем рассуждать об экономике блокчейна. Это другой принцип построения всей экономики», – подчеркнул Греф.

К такому мягкому регулированию бизнес-омбудсмен Борис Титов относит предоставление возможности покупать и продавать криптовалюты всем желающим, а не одним лишь квалифицированным инвесторам, к чему призывает Минфин.

Титов считает, что ограничения в использовании криптовалют должны вводиться лишь по аналогии с валютами других стран. В частности, может быть ограничена возможность расплачиваться биткоинами, так же как сейчас ограничены расчеты в долларах.

«Мы имеем право обменивать, иметь, хранить, платить за рубежом, но внутри России расплачиваться по операциям – должно быть пока ограничение», – сказал он.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что высокая волатильность, которая свойственна криптовалютам, «плохо говорит об этом инструменте».

«Волатильность в криптовалютах может составить десятки процентов в одну сторону, десятки процентов в другую сторону. Чтобы использовать инструмент в повседневной жизни, он должен обладать стабильной стоимостью», – считает он.

По словам заместителя министра экономического развития Олега Фомичева, Минэкономразвития проработает идею создания национальной криптовалюты.

«Мы не против ничего в части криптовалюты и в части блокчейна, нужно просто ко всему очень аккуратно подходить, мы здесь взаимодействуем и с ЦБ, и с Минфином, будем прорабатывать, идея хорошая», – отметил он.

Фомичев подчеркнул, что ведомство сейчас не разрабатывает конкретных мер по регулированию криптовалют.

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