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Binance сообщила о готовности следовать требованиям китайских регуляторов

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Старый Сегодня, 12:23
#1
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Имя: Василий
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.02.2014
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Binance сообщила о готовности следовать требованиям китайских регуляторов


Китайская криптовалютная биржа сообщила, что ищет решение, которое приведет ее работу в соответствие с новыми требованиями китайского финансового регулятора.

Цитата:
«В связи с недавним решением Центрального банка Китая о запрете проведения ICO сообщаем, что наша команда работает круглые сутки в поиске решения которое будет полностью соответствовать новым регуляторным правилам в Китае. При этом мы хотим сохранить и улучшить возможности биржи которые ценны для нашего западного сообщества», — говорится в сообщении Binance.
Напомним, что ранее был опубликован список компаний, подлежащих проверке контролирующими органами. Среди них фигурирует и Binance.

Исполнительный директор биржи Чангпенг Жао (Changpeng Zhao) сообщил в своем Twitter, что только 18% пользователей биржи из Китая и доля других рынков быстро растет.



Напомним, что власти Китая запретили частным лицам и организациям собирать средства через первичные размещения монет (ICO), а китайское издание опубликовало письмо правительства, попавшее в сеть в связи с утечкой. Оно содержит инструкции по проведению расследований и список компаний, связанных с проведением ICO.

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