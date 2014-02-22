Binance сообщила о готовности следовать требованиям китайских регуляторов

Китайская криптовалютная биржа сообщила, что ищет решение, которое приведет ее работу в соответствие с новыми требованиями китайского финансового регулятора.
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«В связи с недавним решением Центрального банка Китая о запрете проведения ICO сообщаем, что наша команда работает круглые сутки в поиске решения которое будет полностью соответствовать новым регуляторным правилам в Китае. При этом мы хотим сохранить и улучшить возможности биржи которые ценны для нашего западного сообщества», — говорится в сообщении Binance.
Напомним, что ранее был опубликован список компаний, подлежащих проверке контролирующими органами. Среди них фигурирует и Binance.
Исполнительный директор биржи Чангпенг Жао (Changpeng Zhao) сообщил в своем Twitter, что только 18% пользователей биржи из Китая и доля других рынков быстро растет.
Напомним, что власти Китая запретили частным лицам и организациям собирать средства через первичные размещения монет (ICO), а китайское издание опубликовало письмо правительства, попавшее в сеть в связи с утечкой. Оно содержит инструкции по проведению расследований и список компаний, связанных с проведением ICO.
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