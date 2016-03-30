AlexTAKLIMAKAN

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 07.09.2017 Сообщений: 1 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

[ANN][ICO] TAKLIMAKAN - Фонд инвестиций в криптоактивы Добрый день!



Рады сообщить вам, что вскоре состоится запуск ICO фонда инвестиций в криптоактивы TAKLIMAKAN.

В ближайшее время мы выложим полную информацию о нашем фонде, его команде и деятельности.

Следите за новостями!





Немного информации о предпосылках для вложения средств в криптоактивы:



Рынок криптоактивов – новый быстрорастущий сегмент финансового рынка. Общая капитализация рынка криптовалют уже превысила $115 млрд., показывая темпы роста более 500%.



Оборот торговли криптовалютами также растет: среднедневной оборот на рынке криптовалюты в первую неделю января 2017 составлял ~$346 млн., а по состоянию на середину июля 2017 среднедневной оборот составлял уже $2,8 млрд., и показывает рост более чем на 700%



Пропорционально росту рынка криптоактивов, также экспоненциально растет и рынок ICO, уже сейчас ежемесячно на рынок выходят десятки проектов, а компаний которые рассматривают для себя эту возможность,либо готовятся к выходу на рынок на порядок больше. Согласно данным специализирующейся на криптоактивах исследовательской компании Smith & Crown, в 2017 году проекты привлекли через ICO уже более 1 млрд долларов, что в десять раз больше, чем за 2016 год.



В следующем году, рынок криптоактивов и ICO вырастет еще в несколько раз. Для этого существует ряд серьезных предпосылок:



Несмотря на экспоненциальный рост, рынок криптоактивов находится только в начальной фазе роста. На текущий момент в мире зарегистрировано всего 12 миллионов криптокошельков, а процесс перевода средств требует серьезной технической подготовки. В следующие несколько лет, в связи с развитием технологий и упрощением процесса перевода средств их число увеличится до 300-400 млн., что вызовет кратный приток инвестиций на рынок.



Одной из причин текущего значительного курса криптовалют и объемов дневной торговли является приход на рынок первых институциональных инвесторов. Тестируя новый рынок, в первой половине 2017 г. фонды вложили в крипто активы $ 100 млн. Как только начальные гипотезы фондов подтвердятся, они зафиксируют доходность, на порядок превосходящую доходность в других сегментах финансового рынка, и на рынок крипто активов придет серьезный капитал, в 30-50 раз больше текущего объема инвестиций.



В криптоэкосистему включаются страны с большими фондовыми рынками, так в марте 2017 года Япония легализовала биткоин, в июне - Индия. Дальше к рынку будут присоединяться все новые и новые страны.





Проблемы самостоятельных инвестиций:



Вместе с ростом рынка криптоактивов, предоставляющим инвесторам огромные перспективы, начало проявляться и ряд серьезных проблем:



• Уже сейчас на рынке наблюдается отчетливая тенденция, когда многие проекты испытывают серьезные сложности с разработкой заявленных на ICO продуктов, а в будущем ситуация будет только усугубляться.



• В ситуации отсутствия качественной аналитики и постоянного информационного шума, который создают вокруг себя проекты, выходящие на ICO у непрофессионального инвестора теряется фокус и возможность отличить качественные проекты от скама.



• С ростом количества ICO потенциальные сверхдоходные проекты «единороги» становятся неразличимы в потоке информационного шума от скама и не получают достаточного внимания независимых инвесторов.



• Следующей значимой проблемой рынка ICO является относительно низкий барьер входа на рынок для проектов, что приводит к быстрому росту пузырей и привлекают мошенников в поиске легких денег.

• На текущем этапе развития рынка, на рынке ICO отсутствуют четкие критерии и ориентиры для выбора проектов при самостоятельных инвестициях. Единственным документом проекта, выходящего на краудсейл – является WP, разделы которого не содержат обоснование возврата инвестиций. Что не позволяет выстроить четкую методологию оценки проектов.

• Не менее значимой проблемой является то, что инвесторы должны собирать информацию о проектах по частям из различных источников: веб-сайтам компаний, обсуждениях на форумах, соцсетях. Что создает дополнительные проблемы для индивидуальных инвестиций в ICO.

• Мощные PR-компании проектов быстро создают ажиотаж и влияют на курс котировок. Проблема в том, что этот эффект действует как на будущих «единорогов», так и на скам проекты. Поэтому технический анализ не работает и необходимо проводить анализ проектов другими инструментами, зачастую недоступными частному инвестору.





В условиях высокой волотильности рынка криптовалют, неправильное составление портфеля без соблюдения принципов риск менеджмента может мгновенно обесценить портфель и не только не принести доход, но и привести к серьезным финансовым потерям. Чтобы эффективно преодолевать эти проблемы, мы создали фонд для инвестиций в проекты на лучших условиях preICO.





Миссия фонда в том, чтобы в краткосрочной перспективе выйти на высокую доходность, и

поддерживать репутацию одним из самых прибыльных фондов на криптовалютном рынке.