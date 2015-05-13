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Cloud Lending получает инвестиции от ABN AMRO

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Cloud Lending получает инвестиции от ABN AMRO


Калифорнийская компания Cloud Lending Solutions специализирующаяся на разработке программного обеспечения для финансовых учреждений и компаний сегодня сообщила о получении инвестиций от фонда ABN AMRO. Финансовые условия и сумма сделки к сожалению, не были раскрыты. Компания нацелена использовать привлеченный капитал для дальнейшего глобального расширения.
Сегодня мы выходим на новый уровень по разработке и предоставлению программного обеспечения, - сообщил Снехал Фунзеле, президент компании. Это финансирование предоставит нам новые возможности, расширит наши технологии, а также поможет выйти на новых сегменты рынка, такие как коммерческая недвижимость, которая насчитывает триллионы долларов ежегодно, - добавил он.
Запущенный в конце 2012 года генеральным директором Снехалом Фунзеле совместно с директором по маркетингу Шел Симондс, Cloud Lending Solutions обеспечивает банки, кредитные союзы, традиционные финансовые компании, кредитные организации облачным программным обеспечением, предназначенное для упрощения и учета всего процесса кредитования, создавая при этом единую систему учета в рамках кредитных операций.

Построенный на Salesforce, решение позволит ABN AMRO развиваться и выходить на рынок с удобными цифровыми кредитными решениями для их розничных и корпоративных клиентов. С момента своего запуска компания выросла в размере на 300 % и работает с более чем 300 клиентов в более чем 20 странах мира. Cloud Lending имеет офисы в Сан-Матео, Лондоне, Сиднее и Бангалоре.

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