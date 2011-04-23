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Z-cashtrade - z-cashtrade.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 10:30
#1
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 38,516
Благодарностей: 7,610
УГ: 6
КП: 0.210
подарки
Z-cashtrade - z-cashtrade.com
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.



Z-cashtrade

Дата старта –7 сентября 2017 г

О проекте (взято с сайта)

Цитата:
Наша компания, ZCashTrade LTD, занимается торговлей на криптовалютных биржах Poloniex и Bitfinex в валютных парах ZEC/BTC, ZEC/ETH, ZEC/USD, ZEC/XMR.В штат компании входят опытные трейдеры, аналитики, экономисты, статисты, которые используют все доступные инструменты для получения максимальной прибыли. С целью получения прибыли компания ZCashTrade LTD привлекает частные инвестиции от инвесторов, которые, в свою очередь, получают стабильную и высокую прибыль, которая зависит только от выбранного инвестиционного плана.
Планы


Test
104% через 3 дня

Beginner
110% через 5 дней

Stability
117% через 7 дней

Pro
142% через 15 дней

Реферальная программа– 4%
Выплаты: ручные
Платежные системы: Bitcoin, Perfect Money, Payeer , ADVcash

Посмотреть проект

Вклад (листинг)–

Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
de0ede37-04b8-446f-b727-f67837cea81b
Кому:
microi@tutanota.com
Снято:
-200.00 USD

Отправлено:
200.00 USD
Примечание:
Invoice #357, hyipmast***@gmail.com

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Последний раз редактировалось Knjaz; Сегодня в 10:40.
Knjaz на форуме  
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