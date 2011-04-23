Z-cashtrade - z-cashtrade.com

Наша компания, ZCashTrade LTD, занимается торговлей на криптовалютных биржах Poloniex и Bitfinex в валютных парах ZEC/BTC, ZEC/ETH, ZEC/USD, ZEC/XMR.В штат компании входят опытные трейдеры, аналитики, экономисты, статисты, которые используют все доступные инструменты для получения максимальной прибыли. С целью получения прибыли компания ZCashTrade LTD привлекает частные инвестиции от инвесторов, которые, в свою очередь, получают стабильную и высокую прибыль, которая зависит только от выбранного инвестиционного плана.