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Спекуляции – амплуа работы с криптовалютой

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Раздел о заработке на криптовалюте, инвестировании, торговле и прочие инструменты инвестирования в криптовалюту.
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Спекуляции – амплуа работы с криптовалютой

Традиционные валюты и криптовалюты, по сути, в чем разница? Лично мое мнение, что, кроме отсутствия обеспеченности, криптовалюты ввиду не сформированного окончательно рынка и роста биржевых объемов, еще находятся на стадии формирования и являются объектом спекулятивных операций. Так считают и некоторые специалисты. Многие до недавнего времени вообще не считали криптовалюту конкурентом золоту или современным деньгам, но какой на сегодня курс Bitcoin и сколько стоит золото? Только при этом сравнении у обычного обывателя возникает вопрос, как при практической необеспеченности криптовалюты, так получилось вырасти в цене? Это можно объяснить одним словом - спекуляции. Поговорим в данной статье о спекуляциях, к чему они могут привести и как себя вести обычному инвестору в криптовалюты и желающему поучаствовать в крипто-лотерее.

Суть спекулятивных операций

Основой любых спекуляций являются покупки и продажи. Вроде бы и эмиссия криптовалют ограничена, инфляции не должно быть, но цифровое золото совсем по другому себя повело.

С растущей популярностью Bitcoin с мир пришли как новые криптовалюты, новые компании, продающие инновации за токены, так и обменники и прочие спекулянты, кто хочет заработать на быстром вводе и выводе денег. На крипто рынках с 2016 года начало процветать безумие, как еще можно охарактеризовать падение Bitcoin на этой неделе на 1000 долларов Сша, и потом рост в течение одних суток на 600 за 1 BTC.


Так что можно с уверенностью сказать, что хаос правит на рынках криптовалют, даже популярные монеты могут быть подвержены сильным перепадам по стоимости, а малоизвестные за короткое время становятся одними из лидеров, как это недавно было с BTC Cash. Часто даже те проекты, на которые махнули рукой, выплывали с самого дна. Поэтому, если вы не инвестор долгосрочник, кто решил купить и не заглядывать пару лет, то однозначно вам никак нельзя отрицать того, что на спекулятивных операциях с криптовалютой можно зарабатывать. Вопрос только в том, как это сделать с наименьшим риском.

Особенности спекуляций

Казалось бы эмиссия ограничена и инфляции не будет, а по факту все иначе, стоимость некоторых криптовалют неуклонно растет. В сравнении с обычными валютами все стало идентично:

- так и присутствуют спекуляции, причем мало кого удивляет хождения цифрового золота по 20% за пару дней - ликвидные акции и рядом не стояли.
- такие же подходы как и при торговле обычными валютами,
- подобный анализ и прогнозирование,
- обменники те же.

В общем все те же колебания, проблемы и их решения все такие же. Многие теперь считают, что именно по причине массовости Биткоин и прочие криптовалюты стали такими волатильными и массовость правит всеми, кто пытается спекулировать криптовалютой.

В итоге большинство ищет себя именно в спекулятивных операциях, несмотря на то, что твориться на рынке, так как именно при этом виде инвестирования можно неплохо заработать, правда, если уметь прогнозировать поведение криптовалюты.

По сути что нужно: распознать локальный пик или круглый уровень - продать или распознать откат и на уровне и купить на минимуме. Все как в инвестициях в обычную валюту. Если вы владеете основами торговли, то и с криптовалютой сможете справиться. Но есть одно НО: при хаотическом движении криптовалют и отсутствии новостей как при валютах в экономическом календаре, часто основные движения происходят тогда, когда мы не ждем и объяснить их можем только пост-фактум.

Как все происходит?


Не так сложно понять суть: появляется определенная криптовалюта, реклама в нужную сторону говорит вам о том, что как раз сейчас возможности приобрести ее, создается, так сказать направление денежного потока, которое начальные инвесторы могут поддержать, постепенно и разработчики криптовалюты начинают верить, что все идет по заданному плану и все развивается. Приток капитала дает сигнал другим вторичным инвесторам, они также начинают инвестировать, а к этому времени разработчики могут и прекратить работу. Но по сути рыночные спекулятивные сигналы так и работают, именно из-за этого появляются всплески и многие следуют за денежным капиталом, возможно уже и поздно.

Волатильность криптовалют красиво выглядит на графике, кажется, что вот тут я бы купила, а тут я бы продала. Но в реальности тяжело распознать эти движения в начале, да и устойчивости нет особой в цене. Спекуляции тоже носят разный характер: одни играются деньгами, покупая-продавая, а другие наоборот развивают свое детище, как могут и для них это бизнес, который зависит от времени проведения транзакций, комиссии, скачков курса в этот момент.

Как себя вести

Советы начинающим спекулянтам на криптовалюте:

- если вы считаете, что вам прибыли достаточно, то не стоит жадничать, стоит с ней бороться, так как даже если ест прогноз на дальнейший рост, вы должны понимать, что прогнозы не всегда оправдываются, особенно у максимумов и минимумов, постоянно входить и выходить при идеальных условиях не получится.
- учиться сопровождать позиции и уметь выжидать прежде чем входить - это может быть залогом успешной торговли. Не стоит потакать импульсивным решениям.
- учиться работать со стаканом котировок на бирже, это основной инструмент.
- учиться читать настроение рынка и игроков по объемам и капитализации.

При использовании спекулятивных инвестиций не стоит забывать и о том, что Биткоин никто не будет поддерживать, если он будет стремительно обесцениваться или расти, за ним нет никакого Центрального Банка для поддержания, то есть он неконтролируем никем и спекулянты могут, как обрушить, так и поднять курс как им выгодно, поэтому подобные частные манипуляции чреваты и большими рисками потерь. Скорее всего, в скором будущем рынок найдет свое равновесие, рано или поздно это случиться, возможно, это произойдет, когда намайнят последний 21 миллионный блок Bitcoin (на момент написания статьи добыто 16,536,404 BTC).

А как вы считаете можно ли заработать на спекуляциях криптовалютой?



Автор: ГераЯ
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

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