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Канадский финрегулятор зарегистрировал первого криптоинвестора

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Старый Сегодня, 10:19
#1
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Канадский финрегулятор зарегистрировал первого криптоинвестора


Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) объявила о регистрации компании First Block Capital, которая специализируется исключительно на инвестициях в криптовалюты. Это первая регистрация регулятором блокчейн-инвестора в Канаде.

Сообщается, что для Канады инвестиции в криптовалюты — это новый и непривычный вид деятельности. Несмотря на это, многие инвесторы хотят начать работать на рынке виртуальных валют. Регистрация инвесторов делает эту деятельность легальной и предоставляет комиссии уникальный механизм для отслеживания операций в быстро развивающейся отрасли.

Цитата:
«Мы настоятельно рекомендуем другим компаниям в Британской Колумбии, которые планируют инвестировать средства в криптовалюту, связаться с BCSC. Наша команда поможет вам обеспечить соблюдение правил регулирования ценных бумаг, что поможет сэкономить время и потенциальные затраты в будущем», — сказал представитель комиссии, менеджер Масум Зач (Zach Masum).
Условия регистрации, предоставленной First Block Capital, позволяют компании работать в действующем правовом поле и дают комисии инструменты для оценки и выявления рисков в сегменте инновационного привлечения инвестиций.

Напомним, что в Канаде пройдет первое ICO под надзором регулятора. Компания Impak Coin перед выходом на ICO выполнила все требования регуляторов, чтобы обеспечить прозрачность и надежность для клиентов. А ранее канадская администрация по ценным бумагам признала «многие токены» ценными бумагами.

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