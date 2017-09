varges Любитель

Канадский финрегулятор зарегистрировал первого криптоинвестора



Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) объявила о регистрации компании First Block Capital, которая специализируется исключительно на инвестициях в криптовалюты. Это первая регистрация регулятором блокчейн-инвестора в Канаде.



Сообщается, что для Канады инвестиции в криптовалюты — это новый и непривычный вид деятельности. Несмотря на это, многие инвесторы хотят начать работать на рынке виртуальных валют. Регистрация инвесторов делает эту деятельность легальной и предоставляет комиссии уникальный механизм для отслеживания операций в быстро развивающейся отрасли.



Цитата: «Мы настоятельно рекомендуем другим компаниям в Британской Колумбии, которые планируют инвестировать средства в криптовалюту, связаться с BCSC. Наша команда поможет вам обеспечить соблюдение правил регулирования ценных бумаг, что поможет сэкономить время и потенциальные затраты в будущем», — сказал представитель комиссии, менеджер Масум Зач (Zach Masum).



Напомним, что в Канаде пройдет первое ICO под надзором регулятора. Компания Impak Coin перед выходом на ICO выполнила все требования регуляторов, чтобы обеспечить прозрачность и надежность для клиентов. А ранее канадская администрация по ценным бумагам признала «многие токены» ценными бумагами.



