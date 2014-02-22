Остров Мэн готов открыть двери перед предпринимателями, желающими проводить ICO.

В ответ на решение финансовых регуляторов Китая, ранее на этой неделе объявивших о запрете на проведение первоначальных размещений монет (ICO) на территории Поднебесной, остров Мэн готов стать «приютом для страждущих». Об этом, ссылаясь на предыдущие законодательные решения властей, заявил Брайан Донеган, глава подразделения финтех- и цифрового развития Министерства экономического развития острова Мэн, сообщает CoinDesk.
По его словам, на острове Мэн еще в 2014-2015 годах были созданы необходимые регулятивные и правовые основы, которые позволяют проводить ICO в соответствии со всеми правилами, затрагивающими вопросы политики «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).
«На основании нашего понимания и анализа рынка ICO, для нас это является огромным вертикальным рынком», — сказал Брайан Донеган.
Также он добавил, что компании, желающие запустить ICO на Острове Мэн, должны быть зарегистрированы в соответствующих ведомствах и придерживаться обозначенных правил.
Правительство при этом готово оказывать поддержку в проведении краудсейлов и продажах токенов.
В то же время Брайан Донеган отмечает, что далеко не все компании имеют шанс попасть на местный рынок: сито, через которые проходят потенциальные скам-проекты, как правило, оказывается слишком узким.
«Если говорить о тех заявках на проведение ICO, которые мы получали за последнее время, положительный ответ получала только одна из десяти компаний», — сказал он, добавив, что правительство острова в первую очередь думает о защите клиентов и недопущении на рынок нечестных на руку игроков.
Остров Мэн является коронным владением Британской короны. Расположенный в Ирландском море примерно на одинаковом расстоянии от Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса, он имеет один из старейших парламентов в мире (Тинвальд), который работает с 979 года.
Остров Мэн также известен своей высокой степенью лояльности к биткоин-индустрии, и ранее местные власти заявляли о своем желании стать надежным пристанищем для работающих в этой области компаний.
На сегодняшний день на острове зарегистрировано несколько десятков предприятий, работающих с цифровой валютой.
В 2016 году власти Острова Мэн внесли изменения в национальное законодательство об игорной деятельности, дополнив его положениями о цифровых валютах. Новые правила позволяют онлайн-казино принимать биткоин и другие криптовалюты наравне с фиатом.
Источник