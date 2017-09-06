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BTCHOUR - btchour.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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#1
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BTCHOUR - btchour.io
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 07.09.2017 PerfectMoney Payeer Bitcoin

языки: RU EN



Описание:

Цитата:
Рады видеть вас на нашей платформе! Если вы тут - значит вы амбициозный человек, который открыт к новому. Современный мир ускоряется, и старые методы уже не работают. Вот почему мы разработали инновационную инвестиционную программу, которая отвечает потребностям сегодняшнего дня. Без лишнего пафоса просто скажем, что мы впервые сделали то, что еще никому не удавалось. Теперь ваши BTC растут не просто каждый день, а даже чаще чем раз в час! С нашей платформой вы будете получать прибыль каждую минуту! Выглядит фантастически? Достаточно проинвестировать всего $5 чтобы убедиться, что это правда. Даже с таким крошечным депозитом вы сможете увидеть, как это: свою первую прибыль вы получите уже через 60 секунд! У вас наверняка появился вопрос: “А когда же я могу вывести свои деньги?”. Ответ прост: “В любой момент!”. Как только вы решили, что заработали достаточно, просто выведите средства на свой Bitcoin кошелек с крошечной комиссией. Инвестиционный план Все гениальное - просто. Наша уникальная инвестиционная программа не таит никаких подводных камней: вы получаете доход 3,84% в день, независимо от размера вашего вклада. Сразу же после инвестирования вы начнете получать доход равными частями каждые 60 секунд. Средства можно вывести в любой момент с комиссией в 5%. Наша миссия Мы работаем над формированием общества нового типа, без каких-либо искусственных ограничений! Технология Bitcoin подарила всему миру свободу, оставив в прошлом огромное давление бюрократических аппаратов, от которых так страдали частные инвесторы. Мы больше не шестеренки в механизме по обогащению крупных капиталовладельцев!
Инвест планы:

3.84% в день, "пожизненно", начисление процентов каждую минуту

депозит:

07.09.17 07:02 Transfer Sent Payment: 40.00 USD to account U15645811 from U1294xxx. Batch: 187485245. Memo: Shopping Cart Payment. Create deposit all-hyips.info.

подробности:

Минимальный вклад: 5$
Максимальный вклад: 1000000$
Реферальские: 15%
Выплаты: инстантом
Скрипт: GoldCoders -
Особенности: SSL +

Registrar URL: namecheap.com
Updated Date: 2017-09-06T04:44:33Z
Creation Date: 2017-08-30T14:38:14Z
Registry Expiry Date: 2018-08-30T14:38:14Z
Registrar: NameCheap, Inc

Name Server: BUCK.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: CAROL.NS.CLOUDFLARE.COM

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Старый Сегодня, 10:08
#2
Интересующийся
 
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УГ: 0
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Re: BTCHOUR - btchour.io
Не опять, а снова.
CrypyoB вне форума  
Старый Сегодня, 10:09
#3
Профессионал
 
Имя: Сергей
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Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 4,099
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КП: 0.000
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Re: BTCHOUR - btchour.io
да что ж такое. фантазии ноль
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Старый Сегодня, 10:17
#4
Топ Мастер
 
Пол: Женский
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 72,892
Благодарностей: 4,961
Записей в блоге: 3
УГ: 37
КП: 0.136
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награды Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Re: BTCHOUR - btchour.io
скрип не GoldCoders конечно, а самописный.
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