[ICO] Storiqa 18.09-18.10.2017

О проекте
Маркетплейс с широким набором функций для эффективных продаж в мире новой цифровой экономики.
Использование блокчейн-технологии
Смарт-контракт сделает продажи более безопасными и надежными. Деньги будут перечислены на счет продавца только после доставки товара. Оплата криптовалютой расширит сферу её применения и даст возможность совершать покупки из любой точки мира, не беспокоясь о курсе фиатных денег.
Прямой доступ к покупателям со всего мира без финансовых границ
Использование блокчейн-технологий разрушает границы между продавцами и покупателями, позволяя создать уникальную открытую торговую площадку с бесконечным потенциалом роста.
С развитием платформы Storiqa будут внедрятся функции для эффективных продаж, которые не представлены в полной мере ни в одном маркептлейсе.
Информация по ICO
Старт ICO - 18 сентября.
Токены:
Наименование:
- STQ
Начальный курс
- 100 STQ = 1 ETH
Минимальная покупка
- 1 STQ
Блокчейн
- Ethereum
Бонусы для первых инвесторов.
Бонусы:
+25% - 1 день
+20% - 2-3 день
+15% - 4-6 день
+10% - 7-10 день
+5% - 11-14 день
+0% - 15-30 день
Подробности ICO
Storiqa развивается поэтапно: с расширением клиентской базы и привлечением инвестиционных средств будут внедряться дополнительные пользовательские инструменты и функции.
Токены, приобретенные участниками кампании, предоставляют право на получение бонусов.
Пользователи, купившие токены STQ с 18 сентября 00:00 UTC по 18 сентября 23:59 UTC, получают +25% бонус.
Пользователи, купившие монеты в период с 19 сентября 00:00 UTC по 20 сентября 23:59 UTC, получат +20% бонус.
Пользователи, купившие монеты в период с 21 сентября 00:00 UTC по 23 сентября 23:59 UTC, получат +15% бонус.
Пользователи, купившие монеты в период с 24 сентября 00:00 UTC по 27 сентября 23:59 UTC, получат +10% бонус.
Пользователи, купившие монеты в период с 28 сентября 00:00 UTC по 1 октября 23:59 UTC, получат +5% бонус.
Бонусы начисляются на счет мгновенно вместе с выкупленными токенами STQ.
Механизм начисления бонусов и распределения долей прописан в уставе компании. Все выплаты выполняются через смарт-контракт. По итогам ежеквартальной эмиссии держатели токенов в соответствии со своими долями получают процент от выпущенных STQ.
Распределение токенов:
Токены STQ распределяются между участниками ICO следующим образом: 20% будет распродано инвесторам, 75% останется у команды проекта, баунти-награды составят 5%.
После завершения ICO вы сможете продать токены на рынке и получить эквивалентную сумму.
Сохраните токены и получайте бонусы. Бонусы начисляются ежеквартально в STQ.
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