Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,634 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[ICO] Storiqa 18.09-18.10.2017

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:06
#1
Форекс-блогер
 
Аватар kislov
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 3,432
Благодарностей: 1,674
УГ: 4
Записей в FX-блоге: 318
Подписок: 3
КП: 0.114
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
[ICO] Storiqa 18.09-18.10.2017
О проекте

Маркетплейс с широким набором функций для эффективных продаж в мире новой цифровой экономики.


Использование блокчейн-технологии

Смарт-контракт сделает продажи более безопасными и надежными. Деньги будут перечислены на счет продавца только после доставки товара. Оплата криптовалютой расширит сферу её применения и даст возможность совершать покупки из любой точки мира, не беспокоясь о курсе фиатных денег.

Прямой доступ к покупателям со всего мира без финансовых границ

Использование блокчейн-технологий разрушает границы между продавцами и покупателями, позволяя создать уникальную открытую торговую площадку с бесконечным потенциалом роста.




С развитием платформы Storiqa будут внедрятся функции для эффективных продаж, которые не представлены в полной мере ни в одном маркептлейсе.


Информация по ICO

Старт ICO - 18 сентября.

Токены:

Наименование: - STQ
Начальный курс - 100 STQ = 1 ETH
Минимальная покупка - 1 STQ
Блокчейн - Ethereum

Бонусы для первых инвесторов.

Бонусы:
+25% - 1 день
+20% - 2-3 день
+15% - 4-6 день
+10% - 7-10 день
+5% - 11-14 день
+0% - 15-30 день

Подробности ICO

Storiqa развивается поэтапно: с расширением клиентской базы и привлечением инвестиционных средств будут внедряться дополнительные пользовательские инструменты и функции.

Токены, приобретенные участниками кампании, предоставляют право на получение бонусов.

Пользователи, купившие токены STQ с 18 сентября 00:00 UTC по 18 сентября 23:59 UTC, получают +25% бонус.
Пользователи, купившие монеты в период с 19 сентября 00:00 UTC по 20 сентября 23:59 UTC, получат +20% бонус.
Пользователи, купившие монеты в период с 21 сентября 00:00 UTC по 23 сентября 23:59 UTC, получат +15% бонус.
Пользователи, купившие монеты в период с 24 сентября 00:00 UTC по 27 сентября 23:59 UTC, получат +10% бонус.
Пользователи, купившие монеты в период с 28 сентября 00:00 UTC по 1 октября 23:59 UTC, получат +5% бонус.

Бонусы начисляются на счет мгновенно вместе с выкупленными токенами STQ.

Механизм начисления бонусов и распределения долей прописан в уставе компании. Все выплаты выполняются через смарт-контракт. По итогам ежеквартальной эмиссии держатели токенов в соответствии со своими долями получают процент от выпущенных STQ.

Распределение токенов:



Токены STQ распределяются между участниками ICO следующим образом: 20% будет распродано инвесторам, 75% останется у команды проекта, баунти-награды составят 5%.



После завершения ICO вы сможете продать токены на рынке и получить эквивалентную сумму.



Сохраните токены и получайте бонусы. Бонусы начисляются ежеквартально в STQ.

Сайт
WhitePaper
__________________


ICO A New Internet - цена токенов будет расти, как на дрожжах
Мой блог о форекс: читайте, комментируйте, подписывайтесь на обновления!
kislov на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
26 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге состоится конференция Blockchain Life 2017 upline Горячие новости 0 16.08.2017 10:04
[ICO][BOUNTY] Solomonex - Solomon Exchange 28 августа 2017 - 28 сентября 2017 veranika55 ICO 0 10.08.2017 15:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Vansa10
Banks-Invest - banks-invest.com
От Vansa10 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Prezident
Конкурс трейдеров "Золотая лихорадка на MMGP" (Спонсор FXOPEN) (приз 100+600+взносы)
От Prezident в разделе «Конкурсы от MMGP»
Аватар ~XG~
Fitch назвало по итогам мая десять банков с худшей способностью абсорбировать потери
От ~XG~ в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Задайте вопрос Яндексу!
От dollar-plus в разделе «Поисковая оптимизация»
Аватар A2borg
Закрытие файл обменников
От A2borg в разделе «Курилка»
Аватара нет
Private Investment Fund - private-investfund.com
От Invsd в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
421,634
Тем
487,798
Сообщений
12,133,359

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube