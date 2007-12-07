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Плюсы и минусы сильного евро: что выберет Драги?

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Плюсы и минусы сильного евро: что выберет Драги?
Инвесторов сейчас интересует вот что: сумеет ли центральный банк ослабить евро при помощи вербальных интервенций.

Евро уже достиг максимальных уровней за последние два с половиной года, при этом некоторые аналитики уверены, что это далеко не предел. У сильной валюты есть не только достоинства, но и недостатки, и этот факт может сильно усложнить задачу Европейского центрального банка, который на этой неделе будет принимать очередное решение по кредитно-денежной политике. Возможно, глава регулятора Марио Драги решится на вербальную интервенцию.

Почему евро вырос?

Тут работает несколько взаимосвязанных факторов, включая возможное сокращение программы покупки облигаций от текущего объема 60 млрд евро в месяц и укрепление европейской экономики. Политические риски в Европе угасают, что, в сочетании с внушительным профицитом текущего счета, привлекает инвестиционные потоки на региональные рынки акций и облигаций.

Между тем, отношение к доллару подпортилось из-за смутных прогнозов по американской экономике и политического хаоса в Вашингтоне, где Трамп и его администрация безуспешно пытаются провести через Конгресс пакет стимулирующих мер.

В чем плюсы?

Сильная экономика и снижение политических рисков изменили отношение к евро в этом году, хотя еще в январе все было так плохо, что многие ждали его у паритета в паре с долларом/ Пол Ламберт из Insight Investment отмечает:
Цитата:
"если бы в начале года вы сказали членам Совета управляющих ЕЦБ, что евро вырастет потому что политические риски снизились, безработица упала, экономика начала восстанавливаться, а рынок поверил в предстоящее сворачивание программы стимулов, то, скорее всего, они бы ответили, что это здорово"
. Дидье Сент-Джордж из Carmignac также считает, что сильный евро это плюс для Европы во многих отношениях.
Цитата:
"С начала финансового кризиса многие управляющие активами предпочитали доллар, но сейчас лидерство Америки уже не столь очевидно, а победа Макрона во Франции и усиление франко-германской оси помогает таким альтернативным валютам как евро пережить период возрождения"
В чем минусы сильного евро?

Инфляция. Точнее ее отсутствие. Дорогая валюта сдерживает ценовое давление, поскольку импортируемые товары становятся дешевле. ЕЦБ обеспокоен тем, что ему не удастся достичь инфляционной цели на уровне 2%, хотя в августе годовой показатель вырос до 1.5%, но при этом базовая инфляция застряла на отметке 1.2%.

Возможно, Банку придется пересмотреть прогноз по инфляции в сторону понижения. ВВП растет на 2.1% в год. Но в Bank of America Merrill Lynch считают, что сильный евро еще не отразился на инфляционных показателях в полной мере. "Пока еще рано делать выводы", - уверены в BofAML. Эксперты банка полагают, что ЕЦБ не просто пересмотрит прогнозы на понижение, но и обвинит в этом сильный евро, обозначив "потенциал для дальнейшего снижения".

Еще недостатки?

Экспортный сектор ощутит на себе все прелести сильного евро, особенно в наиболее уязвимых странах региона. Дело в том, что в 2015 и 2016 годах обусловленная QE девальвация евро способствовала уверенному росту экспорта - сейчас, по словам Тима Графа из State Street Global Advisers, все вернулось на прежние уровни пятилетней давности. Компании не слишком довольны ростом евро.
С середины мая европейские акции отстают от американских на 6% в местной валюте. За этот период евро по отношению к доллару вырос на 8%. Экспортно-ориентированные компании ощущают неблагоприятные последствия наиболее остро. В Morgan Stanley отмечают, что сильный евро идет на пользу банкам, коммунальному сектору и ритейлерам, но вредит производителям полупроводников и добывающим компаниям.

Что все это значит в контексте предстоящего заседания?

В целом, сильный евро не собьет ЕЦБ с курса, но может стать поводом для того, чтобы потянуть время и отложить выход из QE. Аналитики ING полагают, что ЕЦБ объявит о крайне осторожном сворачивании стимулов, начиная с января, а в Rabobank полагают, что осторожные комментарии помогут регулятору ослабить валюту в сентябре и получить передышку. Как бы там ни было, эффект вербальных интервенций невелик. Драги не сумеет добиться масштабного падения евро, потому что его сила основана на фундаментальных улучшениях. "Если вы отказываетесь от плодов собственной политики, стоит задуматься, зачем она вообще вам нужна". В любом случае, зачем прибегать к вербальным интервенциям, если их успешность не то, что не гарантирована, а вообще стремится к нулю?

Подготовлен Forexpf.ru по материалам издания The Financial Times
Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс

Что нам можно вынести из этого?

1. Сегодня не заходить в пары с евро на комментариях Драги, если Вы только не скальпите на новостях.
2. С учетом комментариев, а вернее реакцией рынка, становиться по тренду. Вообще это лучше делать на след. неделе, когда улягутся сегодня страсти и пройдет "пятничная" коррекция.


Ваше мнение? Будете ли торговать сегодняпо парам с евро?
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