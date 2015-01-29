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alteros.online - ALTEROS

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 04:53
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 18,127
Благодарностей: 156
УГ: 10
КП: 0.049
alteros.online - ALTEROS
Старт: 06.09.2017




Цитата:
ALTEROS- финансовая система, на принципе распределения денежного потока. Средства участников вложивших позже, распределяются между участниками, вложившими раньше. Проект ALTEROS - это функционирующий сайт по принципу финансовой пирамиды. Участвовать может любой желающий достигший 18 лет.
Цитата:
Суть программы проста и заключается в том, что сегодня помог ты, а завтра помогут тебе. Все очень просто и доступно даже новичку. Наш проект не предъявляет вам каких-либо требований и условий. Все что Вам нужно делать - это оформить новую инвестицию, и получать 5% каждые 24 часа, бессрочно. Весь ваш доход будет поступать на кошелек, указанный при авторизации на проекте.
Платежные системы: Payeer
Минимальная сумма депозита: от 20 рублей.
Максимальная: - 50000 рублей.
Выплаты: Payeer(автоматические).
Реферальная программа:5%

Вклад:

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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