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Сегодня, 04:53
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#1
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Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 18,127
Благодарностей: 156
УГ: 10
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alteros.online - ALTEROS
Старт: 06.09.2017
Цитата:
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ALTEROS- финансовая система, на принципе распределения денежного потока. Средства участников вложивших позже, распределяются между участниками, вложившими раньше. Проект ALTEROS - это функционирующий сайт по принципу финансовой пирамиды. Участвовать может любой желающий достигший 18 лет.
Платежные системы:
Цитата:
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Суть программы проста и заключается в том, что сегодня помог ты, а завтра помогут тебе. Все очень просто и доступно даже новичку. Наш проект не предъявляет вам каких-либо требований и условий. Все что Вам нужно делать - это оформить новую инвестицию, и получать 5% каждые 24 часа, бессрочно. Весь ваш доход будет поступать на кошелек, указанный при авторизации на проекте.
Payeer
Минимальная сумма депозита:
от 20 рублей.
Максимальная:
- 50000 рублей.
Выплаты:
Payeer(автоматические).
Реферальная программа:
5%
Вклад:
__________________
MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
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