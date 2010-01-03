MMPower.Ru - Мощности нет предела

Я являюсь представителем проекта mmpower.ru на данном формуме.
Старт проекта - 5 сентября 2017.
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Инвестиционные планы
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MMPower.Ru - Проект с уникальной идеей который создан для Вашего комфорта. Повышайте мощность и зарабатывайте реальные деньги.
Чем больше мощности Вы приобретаете, тем больше бонус к вашей энергии.
Ваши накопленные финансы Вы можете мгновенно вывести в любой момент на популярные платежные системы.
Заработать, а также увеличить свой заработок можно и без вложений, приглашая рефералов.
Реферальная система состоит из пяти уровней: 20% - 10% - 3% - 2% - 1%!
Пригласив всего несколько человек - Вы сможете зарабатывать на постоянной основе приличный доход.
Если у вас нет познаний/времени в приглашении рефералов, Вы можете купить у системы пакет рефералов, состоящий из 5/20/50 рефералов.
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Чем больше ваша мощность - тем больше прибыли Вы имеете.
Бонусы:
от 100 KH/s
100 KH/s= 1000р.
+10 KH/s
от 500 KH/s
500 KH/s= 5000р.
+50 KH/s
от 5000 KH/s
5000 KH/s= 50000р.
+500 KH/s
Платежные системы: PAYEER, Yandex Money (QIWI/Bitcoin - в процессе)
Реферальная система
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1 ур - 20%
2 ур - 10%
3 ур - 3%
4 ур - 2%
5 ур - 1%
Проект без баллов, поинтов и подвоных камней. Вся статистика доступна в онлайн режиме и преподносится потребителю как есть. Также сайт доступен в мобильной версии.
Данный топик создан для ознакомления с проектом. Буду рад Вашим идеям и предложениям!