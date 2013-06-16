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Могут ли криптовалютные дебетовые карты увеличить использование цифровых монет?

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Могут ли криптовалютные дебетовые карты увеличить использование цифровых монет?

Менее четверти американцев используют наличные деньги для ежедневных покупок и это является доказательством того, что общество становится все более приверженным безналичным расчетам. С другой стороны, растут в популярности криптовалюты. Тем не менее, большинство пользователей используют их лишь в качестве сбережений и средства инвестирования.

Цифровые монеты наподобие Bitcoin, Ether и Litecoin становятся все более популярными, почему же мы не видим более широкого их применения?

Барьеры


Большинство покупателей не видят криптовалюты как реальный способ оплаты, особенно когда дело касается физических покупок. Для многих это слишком чуждое понятие. Мы взрослеем, понимаем ценность денег и как ими распоряжаться. Когда мы хотим обменять их на продукт или услугу - вопросов нет. Но для того, чтобы доверять цифровым монетам, должно пройти некоторое время.

Еще одно большое препятствие - желание продавцов принимать цифровые валюты. Может люди и готовы использовать криптовалюту в повседневных платежах, но ритейлеры не хотят или не могут принимать ее в качестве оплаты.

Крупные бренды, такие как Amazon, Microsoft и Apple, помогают делу, принимая и облегчая Bitcoin-платежи, но делается это в основном для онлайн-транзакций.

Для физических платежей в точках продаж торговцы нуждаются в правильной инфраструктуре. Это может быть дорогостоящим и трудоемким процессом и немногие компании рискуют ради метода оплаты, который пока не рассматривается в качестве основного.

Дебетовые карты стимулируют повсеместное внедрение?

Криптовалютыне дебетовые карты могли бы преодолеть дистанцию между пользователями, которые чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы использовать цифровые монеты в повседневной жизни, и продавцами, которые смогут принимать их и с имеющейся инфраструктурой.

Большинство из нас с удовольствием используют кредитную карту для покупок и вряд ли что-то изменится, если карта будет привязана к Bitcoin-аккаунту. Именно способ оплаты, а не вид валюты создает комфорт в расчетах.

Как Visa, так и MasterCard подали заявки на патенты транзакционных систем, использующих технологию блокчейн и уже некоторое время экспериментировали с этими видами платежей.

Тот факт, что известные платежные компании обратили на это внимание означает, что существующая инфраструктура может использоваться без дополнительной работы со стороны продавца. Таким образом, клиент может заплатить в выбранной криптовалюте, в то время как продавец все равно получает платеж в обычной валюте, например евро.

Оппоненты часто ссылаются на волатильность в качестве главной причины, чтобы не способствовать широкому распространению криптовалют. Это правда, криптовалюты могут сильно колебаться в цене, но это ничем не отличается от того, что происходит с валютными курсами.

Взгляните, что произошло с одной из самых крепких валют в мире - фунтом в прошлом году в результате изменений в политической среде. Криптовалюты вроде Bitcoin и Ether еще молоды и их выход на рынок и стабилизация цен - это только вопрос времени.

Пользователям удобно использовать свои дебетовые карты по текущим платежным каналам, а у ритейлерв есть подходящая инфраструктура для принятия таких платежей. Если существующие платежные шлюзы будут продолжать разрабатывать инструменты и облегчать транзакции в криптовалюте, мы увидим гораздо более широкое применение криптовалют в повседневной жизни.

В настоящее время имеется более 30 криптовалютных дебетовых карт разных эмитентов.

Уникальность

Автор: inik1080

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