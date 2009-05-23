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https://millioninvestor.com ложные страховки

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Старый Сегодня, 03:18
#1
9b0
Интересующийся
 
Имя: Wtj
Возраст: 25
Адрес: Moscow
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 16
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
https://millioninvestor.com ложные страховки
Хочу сообщить о недобросовестном отношении автора данного блога к своим партнерам.

Ни одного отзыва на форуме не увидел, наверное автор все закрыл так как надоео удалять.

Ведет молодой человек блог и ге знаю сколь честно он производит обмены, но свои обязательства явно выполнять не стремится.
НИКОГДА И НИКОМУ Я НЕ СОВЕТУЮ ПРСЛУШИВАТЬСЯ К МНЕНИЮ ДАННОГО МОШЕЙНИКА.
ТАК КАК НА СВОЕМ САЙТЕ https://millioninvestor.com
ОН ДЕЗИОРИЕНТИРУЕТ В МИРЕ ХАЙПОВ И СТРАХУЕТ ЛИШЬ ПРЕДСКАМНЫЕ ПРОЕКТЫ.
Я совсем недавно начал заниматься хайп проектами и мня привлекла страховка по проекту .
Проект естественно закрылся обьявлен скам.
Я подал сразу заявку на компенсацию и получаю в ответ только вечером -

Андрей : Мы не оплачиваем заявки на Advcash. Об этом говорилось в инструкции к обзору и мы просили ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ.

Илья : Хорошо клали частично с паэр. P69851202
Я думал вам комиссию чтобы лишную не платить проще адва)
И нкакой отмены адвы не видел бот в телеграме по прежднему принимает заявки а адве

Андрей : К сожалению, мы уже выплатили компенсации. Денег больше не осталось.
Чего ж Вы не читаете инструкцию и так тянете ?

Илья : Я извиняюсь в этом деле профан.
Только как вы могли выплатить весь фонд? если я успел на прием заявок до 1700 (подавал еще утром
А ответили вы мне только 3 часа назад в 10 вечера.это наверное специально я тяну?

Андрей : В какой платежной системе Вы подали заявку ?
Инструкция была здесь, где написано четко о приеме только на Перфект и Паер. Если бы Вы успели ответить мне на письмо и дали кошелек до выплат - я бы выплатил без проблем.

Илья : Я вообще не знал порядок действий и от нервов написал сразу в бота и на почту.а вы мне хотите сказать что это неправильно...
Где узнать было что вы адвикэш не принимаете?если вы и новость на сайте только обновили
я не думаю что мы занимали большую долю в фонде.
Я подавал на адви кэш потому что не смотрел ваш сайт.а прочитал на канале в телеграм что скам и подал заявку в боте сразу.
Мне интересно почему в боте вы не отключите адв кэш если на него не перечисляете.если ищите на чем сэкономить то все понятно.
И на какое письмо я вам мог успеть ответить если единственное что вы писали то что компенсации уже выплачены и у людей есть наверное свои дела. Хорошо что письмо увидел в ночи но видимо безрезультативно.
Я пообщаюсь с другими администраторами, неужели фонд распределяется не пропорционально.
И очень интересно посчитать сколько через вас человек зашло в проект.
Деньги то я верну.но репутацию уже не восстановить.
И даже ваше письмо о выплаченных компенсациях было в телеграме сразу как мы с вами начали общаться.
Карма у всех есть)успеха!


Друзья,а насколько это справедливо определите сами. Но если блогер не может распределить админские деньги на страховку по проекту то какой смысл ему доверять подумайте?
Администраторы проектов, не бойтесь ваши денюшки тоже заберет данный человек без качественной рекламы о чем я прочитал на других форумах. А только лишь с кучей обещаний. Тем более деньги на страховку пойдут ему в карман.
9b0 вне форума  
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