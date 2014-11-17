Биткоин-кошелек Ledger начинает интеграцию Monero

Ledger, ведущий создатель аппаратных криптовалютных кошельков, официально начал подготовку к поддержке анонимной криптовалюты Monero. Команда разработчиков Ledger, возглавляемая техническим директором Николасом Баккой, раскрыла свои планы по интеграции Monero в различных онлайн-сообществах.
Кодовые базы всех продуктов Ledger, включая его аппаратные кошельки Ledger Blue и Nano S, доступны для обзора в хранилище с открытым исходным кодом Github. Разработчики могут внимательно отслеживать ход процесса работы команды Ledger по интеграции Monero.
Первоначально один из разработчиков Ledger раскрыл планы команды по выпуску альфа-кода для интеграции Monero на аппаратных кошельках Nano S и Ledger Blue. После выпуска альфа-кода он подчеркнул, что команда оптимизирует процесс интеграции, переходя к бета-тестированию и, в конечном счете, к выпуску окончательного кода.
Ранее у Monero не было такой поддержки со стороны крупных платформ с миллионами активных пользователей. Монета имела более низкую ликвидность по сравнению с другими криптовалютами. Однако из-за интеграции Monero Bithumb и Ledger, анонимная криптовалюта, вероятно, получит значительный рост спроса со стороны как случайных инвесторов, так и профессиональных трейдеров.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru