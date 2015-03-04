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Трамп отстрочил дефолт Америки



Президент США дал согласие на перенос критической даты, касающейся госдолга США, а именно с 29 сентября на 15 декабря 2017 года. Если точнее, то он дал согласие повысить потолок госдолга США, однако, только на некоторое время (то есть до 15 декабря) и при условии, что федеральные власти согласятся помочь финансово пострадавшим от недавнего сильнейшего урагана "Харви"



Эту новость сообщило в среду британское издание "Файненшл Таймс" и произошло это событие на специальной встрече президента США с американскими конгрессменами в самом Конгрессе. Чуть позднее об этой договоренности рассказали журналистам на специальной созванной пресс-конференции лидеры Демократической партии США. Они также заявили, что как сам президент, так Конгресс в целом не хотят получить дефолт в стране уже после 15 декабря этого года и приложат максимум усилий, чтобы избежать этого.



Напомним, что в настоящее время госдолг США уже подбирается к 20 трлн долларов (если точнее пока он составляет 19,8 трлн долларов США) - это почти 105 процентов американского ВВП. Стоит сказать, что когда господин Обама в 2008 году в первый раз вступал на свой пост, то госдолг Америки тогда составлял 10,63 млн долларов США и другими словами за 8 лет его правления он вырос чуть-ли не 2 раза. Америка продолжает фактически в усиленном режиме печатать свои доллары, а расплачиваться по долгам, то видимо она оставляет эту проблему на решение уже следующих поколений американцев.



Сам же Трамп, также уже неоднократно публично заявлял, что американский госдолг надо как можно скорее уменьшать, но как видим, из-за того, что ранее он раздал слишком много социальных обещаний, то ему ничего не оставалось делать как только согласится на увеличение потолка госдолга. Скорее всего и он наравне с Бараком Обамой уже попал в эту хитрую "ловушку" американского госдолга, однако, пока никакой катастрофы не происходит, поскольку в этом году уже несколько месяцев подряд наблюдался ощутимый рост американской экономики. Вот видимо он и спасает американцев от неприятностей с долгом.



Теперь эту договоренность с Трампом насчет повышения потолка госдолга до 15 декабря нужно будет официально оформить на законодательном уровне и эта работа должна быть завершена до 1 октября, т.е. до наступления в США нового финансового года. А иначе 2 октября платить госслужащим уже будет просто нечем.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59b0709ec46cb Президент США дал согласие на перенос критической даты, касающейся госдолга США, а именно с 29 сентября на 15 декабря 2017 года. Если точнее, то он дал согласие повысить потолок госдолга США, однако, только на некоторое время (то есть до 15 декабря) и при условии, что федеральные власти согласятся помочь финансово пострадавшим от недавнего сильнейшего урагана "Харви"Эту новость сообщило в среду британское издание "Файненшл Таймс" и произошло это событие на специальной встрече президента США с американскими конгрессменами в самом Конгрессе. Чуть позднее об этой договоренности рассказали журналистам на специальной созванной пресс-конференции лидеры Демократической партии США. Они также заявили, что как сам президент, так Конгресс в целом не хотят получить дефолт в стране уже после 15 декабря этого года и приложат максимум усилий, чтобы избежать этого.Напомним, что в настоящее время госдолг США уже подбирается к 20 трлн долларов (если точнее пока он составляет 19,8 трлн долларов США) - это почти 105 процентов американского ВВП. Стоит сказать, что когда господин Обама в 2008 году в первый раз вступал на свой пост, то госдолг Америки тогда составлял 10,63 млн долларов США и другими словами за 8 лет его правления он вырос чуть-ли не 2 раза. Америка продолжает фактически в усиленном режиме печатать свои доллары, а расплачиваться по долгам, то видимо она оставляет эту проблему на решение уже следующих поколений американцев.Сам же Трамп, также уже неоднократно публично заявлял, что американский госдолг надо как можно скорее уменьшать, но как видим, из-за того, что ранее он раздал слишком много социальных обещаний, то ему ничего не оставалось делать как только согласится на увеличение потолка госдолга. Скорее всего и он наравне с Бараком Обамой уже попал в эту хитрую "ловушку" американского госдолга, однако, пока никакой катастрофы не происходит, поскольку в этом году уже несколько месяцев подряд наблюдался ощутимый рост американской экономики. Вот видимо он и спасает американцев от неприятностей с долгом.Теперь эту договоренность с Трампом насчет повышения потолка госдолга до 15 декабря нужно будет официально оформить на законодательном уровне и эта работа должна быть завершена до 1 октября, т.е. до наступления в США нового финансового года. А иначе 2 октября платить госслужащим уже будет просто нечем.Специально для mmgp.ru

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