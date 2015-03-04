Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,621 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Трамп отстрочил дефолт Америки

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:05
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,855
Благодарностей: 1,408
УГ: 26
КП: 0.204
подарки
Трамп отстрочил дефолт Америки


Президент США дал согласие на перенос критической даты, касающейся госдолга США, а именно с 29 сентября на 15 декабря 2017 года. Если точнее, то он дал согласие повысить потолок госдолга США, однако, только на некоторое время (то есть до 15 декабря) и при условии, что федеральные власти согласятся помочь финансово пострадавшим от недавнего сильнейшего урагана "Харви"

Эту новость сообщило в среду британское издание "Файненшл Таймс" и произошло это событие на специальной встрече президента США с американскими конгрессменами в самом Конгрессе. Чуть позднее об этой договоренности рассказали журналистам на специальной созванной пресс-конференции лидеры Демократической партии США. Они также заявили, что как сам президент, так Конгресс в целом не хотят получить дефолт в стране уже после 15 декабря этого года и приложат максимум усилий, чтобы избежать этого.

Напомним, что в настоящее время госдолг США уже подбирается к 20 трлн долларов (если точнее пока он составляет 19,8 трлн долларов США) - это почти 105 процентов американского ВВП. Стоит сказать, что когда господин Обама в 2008 году в первый раз вступал на свой пост, то госдолг Америки тогда составлял 10,63 млн долларов США и другими словами за 8 лет его правления он вырос чуть-ли не 2 раза. Америка продолжает фактически в усиленном режиме печатать свои доллары, а расплачиваться по долгам, то видимо она оставляет эту проблему на решение уже следующих поколений американцев.

Сам же Трамп, также уже неоднократно публично заявлял, что американский госдолг надо как можно скорее уменьшать, но как видим, из-за того, что ранее он раздал слишком много социальных обещаний, то ему ничего не оставалось делать как только согласится на увеличение потолка госдолга. Скорее всего и он наравне с Бараком Обамой уже попал в эту хитрую "ловушку" американского госдолга, однако, пока никакой катастрофы не происходит, поскольку в этом году уже несколько месяцев подряд наблюдался ощутимый рост американской экономики. Вот видимо он и спасает американцев от неприятностей с долгом.

Теперь эту договоренность с Трампом насчет повышения потолка госдолга до 15 декабря нужно будет официально оформить на законодательном уровне и эта работа должна быть завершена до 1 октября, т.е. до наступления в США нового финансового года. А иначе 2 октября платить госслужащим уже будет просто нечем.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59b0709ec46cb
__________________
Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дефолт: неизбежность или нет. Дефолт : как быть и что успеть сделать. Мнение эксперта hromov Банковский форум 123 21.01.2017 10:31
Трамп победил - новый Президент Америки Ариан Политика и экономика 10 09.11.2016 23:53
кто из Америки ? Маргарита Весси Other countries 8 26.10.2015 07:28
«Газпром» наносит майдану «удар милосердия»: сказано дефолт — значит дефолт Happy Money Политика и экономика 8 31.05.2015 14:49
Кризис переходящий в дефолт ? Страну спасет дефолт? : как быть и как предотвратить hromov Новости в мире финансов и инвестиций 11 04.03.2015 23:15

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар putoran
cleanbux.com - платящий букс
От putoran в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Ставки NBA
От Ivan-11 в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар Flyseo
ПАММ-счет Nykola2304: 684032 (Forex Trend)
От Flyseo в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар МОЛ
Эксперты отметили рекордный рост деловой активности в сфере услуг в России
От МОЛ в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар venik55
Дэвид Рокфеллер открыл секрет управления мировой экономикой
От venik55 в разделе «Курилка»
Аватара нет
FREE от Бетсервис.ру
От gbets в разделе «Прогнозы»
.     
Пользователей
421,621
Тем
487,787
Сообщений
12,132,808

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube