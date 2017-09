Токен All In One защитит инвесторов от волатильности



Гонконгская компания Aaress Fintech создала токен All In One (AIO). Это криптовалютное решение как для пользователей, так и для инвесторов. Оно позволяет продолжать инвестировать в криптовалюты, не страдая из-за волатильности.



Криптовалютный рынок может быть чрезвычайно неустойчивым, но многим удалось сколотить на этом состояние. Хотя есть и такие, кто потерял деньги из-за волатильности.



Токен All In One создан на базе Ethereum. Он выступает в качестве доли в традиционном хедж-фонде. AIO сочетает в себе стоимость топ-10 криптовалют. В настоящее время токены AIO распространяются посредством ICO и цена одного токена составляет 1 доллар.



Средства ICO будут использованы для покупки топ-10 криптовалют. Если какая-либо из криптовалют значительно упадет в цене, суммарная стоимость других монет поддержит цену AIO. Это существенно снижает риск для инвесторов.



В общей сложности будет продано 450 миллионов токенов AIO. Пользователи смогут приобрести их за Litecoin, Ethereum, Ripple и Bitcoin.



Кроме того, Aaress Fintech планирует внедрить новые финансовые инструменты в области криптовалюты. Согласно их заявлению, "мы сможем изменить способ торговли криптовалютами".



