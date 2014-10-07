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В России хотят разрешить ICO для дальневосточных бизнесменов

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В России хотят разрешить ICO для дальневосточных бизнесменов


Владельцы гектара на Дальнем Востоке хотят проводить ICO для своих идей

В Министерство Развития Дальнего Востока поступило предложение разрешить блокчейн проекты владельцам дальневосточного гектара. Одним из таких рассматриваются проект ICO, что разрешит проводить токенсейлы для привлечения инвестиций в свои идеи по дальневосточному гектару.

Министры рассмотрят предложение и направят его в органы которые уполномочены рекомендовать такие инициативы. Такие инициативы, ведь не так давно от Трутнева поступало предложение организовать постройку майнинговых ферм на Дальнем Востоке.

МинРазвития вместе с Росреестром хотят при поддержке Внешэкономбанка реализовать проведения ICO для проектов на Дальнем Востоке.

Уникальность: 100.00%
По материалам https://forklog.com/poluchatelyam-da...rovedenie-ico/
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