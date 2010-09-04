Qualcomm не планирует выпускать ещё один флагманский процессор в этом году

В прошлом году выпуск Snapdragon 821, являющегося по сути немного разогнанной версией Snapdragon 820, для всех стал настоящим сюрпризом. Это повлекло за собой появление множества улучшенных версий выпущенных в начале года флагманов, таких как Xiaomi Mi5S или OnePlus 3T. Ходили слухи, что в этом году Qualcomm поступит так же, выпустив до конца года Snapdragon 836. Он должен был появиться в смартфонах Pixel и Pixel XL второго поколения. Теперь же стали известны новые подробности о планах Qualcomm.
Ресурс Android Police пообщался с источником, знакомым с планами Qualcomm. Тот рассказал, что в планах компании нет процессора Snapdragon 836. Эту же информацию подтвердили разработчики с форума XDA. Кроме этого, Pixel второго поколения уже был сертифицирован в FCC с чипом MSM8998, более известным как Snapdragon 835. Всё это указывает на то, что ожидать появления данного процессора не стоит.
Между тем в сети уже активно ходят слухи о Snapdragon 845. На данный момент известно, что он будет выполнен по 10-нм техпроцессу, получит четыре ядра ARM Cortex-A75 и четыре ядра ARM Cortex-A53 и будет поддерживать передачу данных на скорости до 1,2 Гбит/с.
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