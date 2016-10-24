Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,620 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

CryptoBase - cryptobase.cc

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Компания COIN VALLEY
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:15
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.10.2016
Сообщений: 417
Благодарностей: 50
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
CryptoBase - cryptobase.cc
Я не админ и админа не знаю.

Проект cryptobase.cc




Старт 06.09.2017

Легенда :


Цитата:
изучил и изучил все возможности и подходы к криптовалютной торговле и работе в аппаратной разработке, чтобы соответствовать последним тенденциям, которые были обнаружены за последний год и половину в основных областях онлайн-инвестиций. CRYPTO BASE LTD - молодая компания, но умело разработанная венчурная стратегия, абсолютно откалиброванная тактика инвестирования активов в развитие, а наша междисциплинарная команда создает все необходимые условия для того, чтобы наша фирма занимала лидирующие позиции в области криптодобычи и торговли.

Наша организация придерживается современного, надежного механизма, который применяет последние достижения в области науки и цифровых технологий для разработки и использования лучших систем программирования и высокопроизводительных линий.

Компания CRYPTO BASE LTD была создана как самостоятельный бизнес в начале 2017 года. С тех пор она привнесла новые средства сотрудничества и использования существующих ресурсов шахтеров в область аппаратной разработки криптотермин. Известно, что сила горняков растет каждые 4-5 месяцев. Постоянно необходимо покупать новых горняков, чтобы иметь возможность добывать криптовые валюты и получать прибыль. Мы нашли другое решение. Помимо постоянного обновления наших шахтеров, мы нашли способ модернизировать шахтеров трех существующих поколений, чтобы их возможности были технологически близки к новейшим криптомашинам. Это позволяет нам значительно сэкономить активы и, как следствие, увеличить долю чистой прибыли в оборотном капитале.

Планы :


Цитата:
Plan 1 0.21% в час. 5% в день Мин 0.005BTC Макс 1BTC
Plan 2 0.29% в час. 7% в день Мин 1.001BTC Макс 10BTC
Plan 3 0.37% в час. 9% в день Мин 10.001 BTC Макс 500BTC
Мин депозит 0.005BTC
Мин вывод 0.0005BTC
Основной депозит можно забрать через 24 часа с 5% комиссией
Принимает Bitcoin.
Реферальное вознаграждение 6% - 3% - 1% / 10% - 5% - 2%
Выплаты инстант


Ознакомится с проектом



Мой депозит:
0.015BTC
https://live.blockcypher.com/btc/tx/...2bf4b53f44ac93
Последний раз редактировалось NasWay; Сегодня в 00:22.
NasWay вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар all-hyips
IHT Finance - ihtfinance.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Denver10
Банк BNP Paribas создаст блокчейн-решение для мини-бондов
От Denver10 в разделе «Банковский форум»
Аватара нет
PrivateLender.ru - клуб частных кредиторов
От Slomen в разделе «Кредитные сервисы»
Аватар Rost77
Чем заняться в Праге?
От Rost77 в разделе «Путешествия»
Аватар chu
Зачем убивают русскую деревню?
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар RaDDeaD
Подружить блог с яндекс
От RaDDeaD в разделе «Блогосфера»
.     
Пользователей
421,620
Тем
487,778
Сообщений
12,132,649

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube