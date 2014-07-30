TapMoney - заработок на установках приложений

Всем привет!
Спешу сообщить, о достаточно интересном проекте, который позволяет заработать деньги, используя свой смартфон Android или iPhone/iPad.
Приложение будет интересно как рекламодателям, так и исполнителям. Стратегия заработка в данном приложении очень простая т.к оплата производиться за установки мобильных приложений на ваш телефон.
Лозунг проекта:
Цитата:
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TapMoney - заставь смартфон работать на тебя.
Для начала работы необходимо установить приложение на свое устройство, скачав с официального сайта: http://www.tapmoney.ru/
или Google Play
. Заработок заключается в выполнении заданий, которые будут появляться в разделе "Новые заказы" просто устанавливаете и запускаете указанное приложение на своём устройстве. Иногда требуется также открыть приложение через пару дней и написать отзыв.
Размер заработка напрямую зависит от количества выполненных заказов т.е если Вы выполнили всё заказы сегодня, не стоит отчаиваться т.к со временем появятся новые, возможно даже с более высокой оплатой.
Заработанные деньги переводят на баланс телефона, Webmoney, Qiwi, Yandex-деньги.
Минимум на вывод: 10 рублей, стоит уточнить, что данная сумма набирается легко и выплаты практически моментальные.
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