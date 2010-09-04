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Южнокорейские официальные лица готовят к введению новые правила на криптовалюту

Каждый раз, когда страна пытается внедрить криптовалютное регулирование есть веская причина для беспокойства. Южная Корея является следующей страной в списке, чтобы сделать именно это и это является потенциальной проблемой. Учитывая то, что южнокорейские криптовалютные биржи сейчас являются движущей силой торгового объема и дополнительное регулирование может нарушить баланс. На данный момент местные финансовые регуляторы хотят ужесточить существующее регулирование по всей стране.



С тех пор, как китайские регуляторы сделали его менее привлекательным для использования местных бирж, большая часть объема торгов переместилась, как в Японию, так и в Южную Корею. Все равно одна из южнокорейских бирж будет доминировать в объеме торгов для отдельных валют. Bithumb часто упоминается в этом списке, хотя нельзя забывать и о Coinone. Вскоре ситуация может измениться в зависимости от того, что примут местные регуляторы на будущее.









Комиссия по финансовому надзору объявила о проведении совместной рабочей группы по вопросам криптовалют. Корейская комиссия по торговле и Национальная налоговая служба также будут участвовать в этом заседании. Основываясь на этой информации похоже, что все эти агентства стремятся укрепить существующее криптовалютное регулирование в стране. Это означает, что они будут пересматривать действующие правовые нормы и вносить соответствующие коррективы.



Цель состоит в том, чтобы улучшить процедуры проверки подлинности пользователей и системы отчетов о подозрительных транзакциях банков. Это означает, что в будущем будет проведена дополнительная проверка всей активности криптовалют в Южной Корее. Кроме того будет проводиться более тщательный мониторинг поставщиков услуг по переводу биткоина и других криптовалют за границу, чтобы сделать их обслуживание более привлекательным для масс. Все же немного непонятно что именно эта мера повлечет за собой, так как эта формулировка в настоящее время довольно расплывчата.









И последнее, но не менее важное: южнокорейские регуляторы стремятся ввести некоторые новые положения о внутренней торговле криптовалютами. На повестке дня стоит пересмотр закона о представлении отчетности и использовании информации о некоторых финансовых операциях. Кроме того, все локальные криптовалютные биржи должны будут реализовывать меры защиты потребителей и это становится довольно интересно. До сих пор нет депозитов для опционов на потребительские активы, что нужно будет внедрить. В ближайшие месяцы можно будет увидеть много изменений в Южной Корее.



Все эти изменения могут показаться довольно инвазивными, но в целом это будет довольно позитивно. Южнокорейские регуляторы не намерены делать криптовалюту незаконной. Предлагаемые изменения так или иначе позитивны, хотя это может заставить биржи приостановить некоторые функции в будущем. Совершенствование действующего законодательства и регулирование будет полезно для криптовалют в целом.









Одним из потенциальных недостатков является то, какое будет наказание в криптовалютных ICO, которые нарушили закон о рынке капитала в стране. Будет интересно понаблюдать за ходом действий. Изменения происходящие в Южной Корее будут довольно положительными, хотя они могут вызвать некоторые изначальные трения.









Перевод специально для mmgp.ru





Каждый раз, когда страна пытается внедрить криптовалютное регулирование есть веская причина для беспокойства. Южная Корея является следующей страной в списке, чтобы сделать именно это и это является потенциальной проблемой. Учитывая то, что южнокорейские криптовалютные биржи сейчас являются движущей силой торгового объема и дополнительное регулирование может нарушить баланс. На данный момент местные финансовые регуляторы хотят ужесточить существующее регулирование по всей стране.С тех пор, как китайские регуляторы сделали его менее привлекательным для использования местных бирж, большая часть объема торгов переместилась, как в Японию, так и в Южную Корею. Все равно одна из южнокорейских бирж будет доминировать в объеме торгов для отдельных валют. Bithumb часто упоминается в этом списке, хотя нельзя забывать и о Coinone. Вскоре ситуация может измениться в зависимости от того, что примут местные регуляторы на будущее.Комиссия по финансовому надзору объявила о проведении совместной рабочей группы по вопросам криптовалют. Корейская комиссия по торговле и Национальная налоговая служба также будут участвовать в этом заседании. Основываясь на этой информации похоже, что все эти агентства стремятся укрепить существующее криптовалютное регулирование в стране. Это означает, что они будут пересматривать действующие правовые нормы и вносить соответствующие коррективы.Цель состоит в том, чтобы улучшить процедуры проверки подлинности пользователей и системы отчетов о подозрительных транзакциях банков. Это означает, что в будущем будет проведена дополнительная проверка всей активности криптовалют в Южной Корее. Кроме того будет проводиться более тщательный мониторинг поставщиков услуг по переводу биткоина и других криптовалют за границу, чтобы сделать их обслуживание более привлекательным для масс. Все же немного непонятно что именно эта мера повлечет за собой, так как эта формулировка в настоящее время довольно расплывчата.И последнее, но не менее важное: южнокорейские регуляторы стремятся ввести некоторые новые положения о внутренней торговле криптовалютами. На повестке дня стоит пересмотр закона о представлении отчетности и использовании информации о некоторых финансовых операциях. Кроме того, все локальные криптовалютные биржи должны будут реализовывать меры защиты потребителей и это становится довольно интересно. До сих пор нет депозитов для опционов на потребительские активы, что нужно будет внедрить. В ближайшие месяцы можно будет увидеть много изменений в Южной Корее.Все эти изменения могут показаться довольно инвазивными, но в целом это будет довольно позитивно. Южнокорейские регуляторы не намерены делать криптовалюту незаконной. Предлагаемые изменения так или иначе позитивны, хотя это может заставить биржи приостановить некоторые функции в будущем. Совершенствование действующего законодательства и регулирование будет полезно для криптовалют в целом.Одним из потенциальных недостатков является то, какое будет наказание в криптовалютных ICO, которые нарушили закон о рынке капитала в стране. Будет интересно понаблюдать за ходом действий. Изменения происходящие в Южной Корее будут довольно положительными, хотя они могут вызвать некоторые изначальные трения.Перевод специально для mmgp.ru

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