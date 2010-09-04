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Южнокорейские официальные лица готовят к введению новые правила на криптовалюту

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Южнокорейские официальные лица готовят к введению новые правила на криптовалюту

Каждый раз, когда страна пытается внедрить криптовалютное регулирование есть веская причина для беспокойства. Южная Корея является следующей страной в списке, чтобы сделать именно это и это является потенциальной проблемой. Учитывая то, что южнокорейские криптовалютные биржи сейчас являются движущей силой торгового объема и дополнительное регулирование может нарушить баланс. На данный момент местные финансовые регуляторы хотят ужесточить существующее регулирование по всей стране.

С тех пор, как китайские регуляторы сделали его менее привлекательным для использования местных бирж, большая часть объема торгов переместилась, как в Японию, так и в Южную Корею. Все равно одна из южнокорейских бирж будет доминировать в объеме торгов для отдельных валют. Bithumb часто упоминается в этом списке, хотя нельзя забывать и о Coinone. Вскоре ситуация может измениться в зависимости от того, что примут местные регуляторы на будущее.




Комиссия по финансовому надзору объявила о проведении совместной рабочей группы по вопросам криптовалют. Корейская комиссия по торговле и Национальная налоговая служба также будут участвовать в этом заседании. Основываясь на этой информации похоже, что все эти агентства стремятся укрепить существующее криптовалютное регулирование в стране. Это означает, что они будут пересматривать действующие правовые нормы и вносить соответствующие коррективы.

Цель состоит в том, чтобы улучшить процедуры проверки подлинности пользователей и системы отчетов о подозрительных транзакциях банков. Это означает, что в будущем будет проведена дополнительная проверка всей активности криптовалют в Южной Корее. Кроме того будет проводиться более тщательный мониторинг поставщиков услуг по переводу биткоина и других криптовалют за границу, чтобы сделать их обслуживание более привлекательным для масс. Все же немного непонятно что именно эта мера повлечет за собой, так как эта формулировка в настоящее время довольно расплывчата.




И последнее, но не менее важное: южнокорейские регуляторы стремятся ввести некоторые новые положения о внутренней торговле криптовалютами. На повестке дня стоит пересмотр закона о представлении отчетности и использовании информации о некоторых финансовых операциях. Кроме того, все локальные криптовалютные биржи должны будут реализовывать меры защиты потребителей и это становится довольно интересно. До сих пор нет депозитов для опционов на потребительские активы, что нужно будет внедрить. В ближайшие месяцы можно будет увидеть много изменений в Южной Корее.

Все эти изменения могут показаться довольно инвазивными, но в целом это будет довольно позитивно. Южнокорейские регуляторы не намерены делать криптовалюту незаконной. Предлагаемые изменения так или иначе позитивны, хотя это может заставить биржи приостановить некоторые функции в будущем. Совершенствование действующего законодательства и регулирование будет полезно для криптовалют в целом.




Одним из потенциальных недостатков является то, какое будет наказание в криптовалютных ICO, которые нарушили закон о рынке капитала в стране. Будет интересно понаблюдать за ходом действий. Изменения происходящие в Южной Корее будут довольно положительными, хотя они могут вызвать некоторые изначальные трения.




Перевод специально для mmgp.ru


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Метки
биржа, криптовалюта
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