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SimpFir - Simpfir.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 22:22
#1
Топ Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Lasciate ogni speranza,voi ch’entrate
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 5,991
Благодарностей: 6,853
Записей в блоге: 1
УГ: 2
КП: 0.417
подарки
SimpFir - Simpfir.com
Я явно не Админ/Владелец проекта, предлагаю проект для Вашего ознакомления.

Старт проекта: 06.09.2017

О Проекте:
Цитата:
Если вы оказались здесь, то вы определенно ищете надежные и выгодные инвестиции! Наша компания занимается обменом иностранной валюты и прибыльной торговлей через биткоин-биржи. Нет другого мирового финансового рынка, который может гарантировать ежедневную способность генерировать постоянную прибыль при больших колебаниях цен на биткойн. Ваш депозит работает на постоянной основе и прибыль начисляется на ваш баланс ежесекундно с возможностью её мгновенного вывода. Подключайтесь к нашей компании и начинайте получать вечную прибыль каждую секунду!
Вопрос Ответ


Кто может быть вашим клиентом?
Любой желающий может стать инвестором Simpfir, независимо от того, насколько хорошо он или она понимает сферу наших деловых и технических аспектов.

Могу ли я потерять деньги, инвестируя здесь?
Нет, вы не можете потерять деньги. Мы прилагаем все усилия для обеспечения безопасности ваших активов.

Как открыть свою учетную запись?
Это довольно легко и удобно. Заполните регистрационную форму и нажмите "Регистрация".

Как я могу внести депозит?
Вам нужно пройти регистрацию, зайти в свой личный бэк-офис, нажать на вкладку "Создать вклад", выбрать платежную систему для пополнения, ввести сумму вклада и оплатить ваш депозит.

Какие платежные системы вы принимаете?
Мы принимаем 6 платежных систем: Bitcoin, Ethereum, AdvCash, PerfectMoney, Payeer и Qiwi.

Сколько я могу инвестировать?
Инвестирование через платежную систему Bitcoin:
6% в день, пожизненно (Сумма: 0,001-1,06)
7% в день, пожизненно (Сумма: 1,061-3,18)
8% в день, пожизненно (Сумма: 3,181-21,21)

Инвестирование через платежную систему Ethereum:
6% в день, пожизненно (Сумма: 0,015-13,67)
7% в день, пожизненно (Сумма: 13,68-41,02)
8% в день, пожизненно (Сумма: 41,03-273,53)

Инвестирование через платежные системы AdvCash, PerfectMoney и Payeer:
6% в день, пожизненно (Сумма: 5$-4 999$)
7% в день, пожизненно (Сумма: 5 000$-14 999$)
8% в день, пожизненно (Сумма: 15 000$-100 000$)

Инвестирование через платежную систему Qiwi(RUB):
6% в день, пожизненно (Сумма: 300-299 000)
7% в день, пожизненно (Сумма: 300 000-899 000)
8% в день, пожизненно (Сумма: 900 000-6 000 000)

Какая минимальная выплата?
Минимальная выплата через Bitcoin: 0.0005 BTC
Минимальная выплата через Ethereum: 0.003 Eth
Минимальная выплата через AdvCash, PerfectMoney и Payeer: $0.1
Минимальная выплата через Qiwi(RUB): 5 Рублей.

Когда будет сформирована первая прибыль?
Первую прибыль вы начнете получать сразу же после создания вами депозита, в режиме реального времени и ежесекундно!

Получаю ли я прибыль каждый день, даже в выходные?
Да, конечно. Прибыль генерируется на постоянной основе 7 дней в неделю.

Как быстро обрабатываются выплаты?
Все заказанные выплаты, обрабатываются мгновенно на все платежные системы!

Можно ли открыть несколько учетных записей в вашей программе?
Да, но мы настоятельно рекомендуем вам зарегистрировать одну учетную запись и использовать ее для инвестиций. Это позволит снизить нагрузку на сервер и базу данных, а также предотвратить возможные проблемы.

Могут ли мои родственники регистрироваться с моего IP-адреса?
Да, это разрешено.

Какие инвестиционные условия предлагает Simpfir?
В зависимости от инвестиционного плана и суммы депозита, ваш ежедневный доход может варьироваться от 6% до 8%. Начисления производятся ежесекундно и на постоянной основе без возврата начального депозита.

Вы взымаете плату за снятие средств?
Нет, наши клиенты не оплачивают какие-либо сборы при снятии средств.

Какая у вас партнерская программа?
Мы предлагаем 4 уровня реферальных комиссий: 7% комиссионных за каждый депозит, который ваш прямой реферал делает из своего кошелька, комиссия 2-го уровня составляет 2%, комиссия 3-го уровня составляет 1% и комиссия 4-го уровня составляет 1%.

Что мне нужно сделать, чтобы заработать реферальные комиссии?
Вам просто нужно зарегистрироваться и использовать реферальную ссылку для привлечения новых инвесторов

Нужно ли иметь собственный депозит для получения реферальных комиссий?
Нет, собственный депозит не является обязательным.





Инвестиционные планы:
Цитата:
6% в день, пожизненно
Вклады : от $5 до $4999
Начисление : каждую секунду
Мгновенное снятие

7% в день, пожизненно
Вклады : от $5000 до $14999
Начисление : каждую секунду
Мгновенное снятие


8% в день, пожизненно
Вклады : от $15000 до $100000
Начисление : каждую секунду
Мгновенное снятие
Полезно знать


В данном чате в режиме онлайн отображаются действия регистрация, вклад, вывод а также живое общений





Партнёрская программа:
7% — от суммы вклада каждого реферала 1-го уровня
2% — от суммы вклада каждого реферала 1-го уровня
1% — от суммы вклада каждого реферала 1-го уровня
1% — от суммы вклада каждого реферала 1-го уровня

Особенности проекта:
- Уникальный дизайн
- Создан на уникальном cрипте.
- Мин. вклад $5 мак.вклад $100000
- Минимальная выплата через Bitcoin: 0.0005 BTC
- Минимальная выплата через Ethereum: 0.003 Eth
- Минимальная выплата через AdvCash, PerfectMoney и Payeer: $0.1
- Минимальная выплата через Qiwi(RUB): 5 Рублей.
- Bitcoin, Ethereum - без конвертации
- Сайт поддерживает язык: русский, английский


Контакты:
VK: https://vk.com/simpfir_com
FB: позже
TG: https://telegram.me/simpfir_com

Выплаты:
Инстант
Цитата:
моментальные после заказа
Проект принимает: PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, AdvCash, Qiwi, Ethereum



Мой вклад
Цитата:
Дата операции: 06 Сен 2017 19:57
ID операции: 397339974
Тип операции: перевод
Магазин: simpfir.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 150.00 $
Сумма получения: 150.00 $

Описание счета: transaction_1
Номер счета в магазине: 1
P.S. Рефбек 100% в подписи!
__________________
Зайди в чат и получи на кошелек $ если успеешь.
Мой телеграмм чат - Информационный канал
Мой телеграмм @bespo6ta
bespo6ta на форуме  
Старый Сегодня, 22:27
#2
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,587
Благодарностей: 151
УГ: 3
КП: 0.000
Re: SimpFir - Simpfir.com
Ощущение что Чатти скрестили с биточником.
__________________
БЕСПЛАТНАЯ РАЗДАЧА ТОКЕНОВ - тут,
тут, и тут
Old Seaman на форуме  
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