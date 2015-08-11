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Страхование банковских карт от кражи с них денег.

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Старый Сегодня, 22:20
#1
Интересующийся
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.08.2015
Сообщений: 151
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Страхование банковских карт от кражи с них денег.

Банковский счет моего коллеги недавно обеднел на достаточно заметную сумму, он обратился в банк который без согласия сделал перевод. Там пояснили что он сам как-то допустил это списание в мобильном банке, и другого выхода как обратиться в суд и взыскать эти деньги с получателя нет, коллега не сомневается что это мошенники.
С мошенниками борются правоохранительные органы, а банки придумали новую услугу, страхование карт от краж. Владельцам пластиковых карт предлагается за определенную сумму защитить свои деньги.
Какими случаями банки считают страховыми? - Например, списание денег с карты в стране где вы никогда ранее небыли раньше,- выяснили эксперты портала banki.ru
Или же интернет магазин где вы приобретали какой-то товар, продолжает списывать деньги с вашей карты, а вот если же вы сами сообщили мошенникам данные карты, то страховая компания нести ответственности не будет.
Цена вопроса при страховании карты зависит от выбранного покрытия, страховые суммы как правила начинаются от 40-50 тысяч рублей и доходит до 1 миллиона. Премию можно вносить как ежемесячно, так и за весь год, минимальный взнос около 100-150 рублей в месяц.
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