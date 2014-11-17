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Orion Labs привлек $18.25 млн. для переводчика в режиме реального времени

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Orion Labs привлек $18.25 млн. для переводчика в режиме реального времени

Сегодня компания Orion Labs объявила о закрытии раунда финансирования в размере 18,25 миллионов долларов для расширения своей команды по продажам и продолжения разработки своего устройства Onyx и платформы Orion для голосовых ботов. В разработку входят новый переводчик в режиме реального времени, который в настоящее время специализируется только на английском и испанском языках. "Китайский, скорее всего, станет следующим в планах команды", - сказал генеральный директор Orion Labs Джесси Роббинс.

Orion Labs создает голосовых ботов, предназначенных для ответа на те виды повторяющихся вопросов, на которые сотрудники должны отвечать, чтобы выполнять свою работу.

Роббинс описал устройство Onyx как подобие коммуникатора в Star Trek. Оно предназначено для мобильных сотрудников в таких отраслях, как транспорт, логистика, услуги в сфере питания, строительство и экстренные службы.

Еще одно популярное применение ботов Orion Labs - это отчеты о статусе или местоположении для тех, кто управляет работниками в области здравоохранения и строительства.

Orion Labs была создана Роббинсом и соучредителем Грегом Альбрехтом. Они работали в области программного обеспечения и в стартапах, но также являются специалистами в области экстренной медицинской помощи. Они заставили Onyx отвечать на простые, но важные вопросы, которые им были необходимы для работы.

Роббинс сказал, что в большинстве случаев сотрудники начального уровня уже знакомы с теми вопросами, на которые им необходимо регулярно отвечать. В их случае это были такие вопросы, как "Открыта ли эта больница?" или "Можем ли мы отправить туда пациента?"

Чтобы ответить на вопросы, боты Orion Labs подключаются в режиме реального времени как к базам данных, так и к электронным таблицам, поддерживаемым клиентами.

Роббинс отказался сообщить о количестве клиентов, с которыми на сегодняшний день работает Orion Labs, но среди них есть как местные органы власти и малый бизнес, так и многонациональные корпорации.

Чтобы развивать уровень перевода и понимание речи ботами, Orion Labs использует мэшап-сервисы искусственного интеллекта от таких компаний, как Microsoft, Google и IBM Watson.

Раунд финансирования в размере 18,25 миллионов долларов возглавила Allen&Company LLC при участии Argentum, The Thermo Companies, Fuel Capital и нескольких частных лиц.

С момента своего основания в 2013 году Orion Labs привлек около 30 миллионов долларов. Компания имеет 50 сотрудников и находится в Сан-Франциско.

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