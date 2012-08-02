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ОАЭ заплатили Франции $ 525 млн за право использования слова «Лувр»

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ОАЭ заплатили Франции $ 525 млн за право использования слова «Лувр»
После трех лет задержек перед открытием Лувра Абу-Даби, сегодня появилась новость, что 11 ноября его посетят первые посетители.



Художественный музей Лувр Абу-Даби, расположенный в драматическом здании, спроектированном французским архитектором Жаном Нувелем в сердце Объединенных Арабских Эмиратов, станет первым универсальным музеем региона, где будут проходить выставки культуры и искусства со всего мира. На первых выставках посетителям покажут артефакты, предоставленные французскими художественными учреждениями, скульптуру американского художника Дженни Хольцера и галерею, посвященную религиозным текстам.

Десять лет строительства Лувра обошлось правительству почти в $ 1,4 млрд. При этом только $ 525 млн было отдано французскому правительству за право использования имени Лувр в течение 30,5 лет. Еще $ 747 млн будет выплачено за предоставленные работы, специальные выставки и кураторские консультации. Реализация дизайна Нувеля, состоящая из 55 небольших помещений в обширном зале, увенчанных под 180-метровым куполом из 7000 тонн стали, обошлась еще в $ 100 млн.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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