ОАЭ заплатили Франции $ 525 млн за право использования слова «Лувр»

После трех лет задержек перед открытием Лувра Абу-Даби, сегодня появилась новость, что 11 ноября его посетят первые посетители.
Художественный музей Лувр Абу-Даби, расположенный в драматическом здании, спроектированном французским архитектором Жаном Нувелем в сердце Объединенных Арабских Эмиратов, станет первым универсальным музеем региона, где будут проходить выставки культуры и искусства со всего мира. На первых выставках посетителям покажут артефакты, предоставленные французскими художественными учреждениями, скульптуру американского художника Дженни Хольцера и галерею, посвященную религиозным текстам.
Десять лет строительства Лувра обошлось правительству почти в $ 1,4 млрд. При этом только $ 525 млн
было отдано французскому правительству за право использования имени Лувр в течение 30,5 лет
. Еще $ 747 млн будет выплачено за предоставленные работы, специальные выставки и кураторские консультации. Реализация дизайна Нувеля, состоящая из 55 небольших помещений в обширном зале, увенчанных под 180-метровым куполом из 7000 тонн стали, обошлась еще в $ 100 млн.
Перевод специально для mmgp.ru
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