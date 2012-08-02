Российский венчурный фонд хочет инвестировать в ICO-проекты $1 млрд.

Российский венчурный фонд FinShi Capital объявил, что будет инвестировать в ICO-проекты, оценивающиеся до 1 миллиарда долларов.
В опубликованном сегодня пресс-релизе "синдикат венчурных фондов" заявил о привлечении 1,3 миллиона долларов в ходе своей pre-ICO-кампании и намерен получить еще 50 миллионов долларов в октябре за счет ICO.
Целевые инвесторы являются членами российской Силиконовой долины - Сколково и проект уже имеет благословение от недавно созданной российской Ассоциации блокчейна и криптовалют (RABIK), сооснованной советником Путина Германом Клименко.
"Фонд будет проводить ICO для своих собственных бизнес-проектов, а также побудит резидентов Сколково организовывать ICO" , - говорится в релизе.
Фонд поддерживается майнерами и владельцами криптовалютных активов Российской ассоциации криптовалютных активов и блокчейна, созданной с целью поддержки потенциальных ICO-инвесторов.
Фонд с оптимизмом смотрит на свое будущее, утверждая, что на основе "предварительных оценок" доходность должна превышать 520%.
RABIK тем временем уточнила свою позицию по криптовалютам, после того, как заместитель министра финансов России Алексей Моисеев призвал к запрету доступа к криптовалютам для всех, кроме "сертифицированных инвесторов".
"Новообразованная ассоциация не придерживается той же позиции и убеждена, что эта тема должна быть одним из пунктов повестки дня при диалоге с регулирующими органами", - говорится в комментариях.
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Перевод специально для MMGP.ru