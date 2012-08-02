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Российский венчурный фонд хочет инвестировать в ICO-проекты $1 млрд.

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#1
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Российский венчурный фонд хочет инвестировать в ICO-проекты $1 млрд.

Российский венчурный фонд FinShi Capital объявил, что будет инвестировать в ICO-проекты, оценивающиеся до 1 миллиарда долларов.

В опубликованном сегодня пресс-релизе "синдикат венчурных фондов" заявил о привлечении 1,3 миллиона долларов в ходе своей pre-ICO-кампании и намерен получить еще 50 миллионов долларов в октябре за счет ICO.

Целевые инвесторы являются членами российской Силиконовой долины - Сколково и проект уже имеет благословение от недавно созданной российской Ассоциации блокчейна и криптовалют (RABIK), сооснованной советником Путина Германом Клименко.

"Фонд будет проводить ICO для своих собственных бизнес-проектов, а также побудит резидентов Сколково организовывать ICO" , - говорится в релизе.

Фонд поддерживается майнерами и владельцами криптовалютных активов Российской ассоциации криптовалютных активов и блокчейна, созданной с целью поддержки потенциальных ICO-инвесторов.

Фонд с оптимизмом смотрит на свое будущее, утверждая, что на основе "предварительных оценок" доходность должна превышать 520%.

RABIK тем временем уточнила свою позицию по криптовалютам, после того, как заместитель министра финансов России Алексей Моисеев призвал к запрету доступа к криптовалютам для всех, кроме "сертифицированных инвесторов".

"Новообразованная ассоциация не придерживается той же позиции и убеждена, что эта тема должна быть одним из пунктов повестки дня при диалоге с регулирующими органами", - говорится в комментариях.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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Последний раз редактировалось inik1080; Сегодня в 21:38.
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:03
#2
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Re: Российский венчурный фонд хочет инвестировать в ICO-проекты $1 млрд.
Цитата:
Сообщение от inik1080 Посмотреть сообщение
"Фонд будет проводить ICO для своих собственных бизнес-проектов, а также побудит резидентов Сколково организовывать ICO" , - говорится в релизе.
Хорошо хоть проекты на стороне не будут инвестировать. И так слишком много денег уходит на лакшери покупки основателям инновационных проектов посредством ICO
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inik1080 (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:10
#3
Премиум
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Сообщений: 6,636
Благодарностей: 1,343
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Автор темы Re: Российский венчурный фонд хочет инвестировать в ICO-проекты $1 млрд.
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Хорошо хоть проекты на стороне не будут инвестировать. И так слишком много денег уходит на лакшери покупки основателям инновационных проектов посредством ICO
вы думаете, что местные имеют другие замашки? ))
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:15
#4
Премиум
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Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 2,555
Благодарностей: 1,995
УГ: 6
КП: 0.579
подарки
Re: Российский венчурный фонд хочет инвестировать в ICO-проекты $1 млрд.
Цитата:
Сообщение от inik1080 Посмотреть сообщение
вы думаете, что местные имеют другие замашки? ))
Проскочила такая мысль, что может все быть "хорошо")
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inik1080 (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:21
#5
Премиум
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 6,636
Благодарностей: 1,343
УГ: 10
КП: 0.144
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Автор темы Re: Российский венчурный фонд хочет инвестировать в ICO-проекты $1 млрд.
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Проскочила такая мысль, что может все быть "хорошо")
гоните ее прочь )) все будет как в цивилизованном мире - обман и надувательство )
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