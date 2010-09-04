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У "Нашей Рябы" появится третий завод в Европе

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У "Нашей Рябы" появится третий завод в Европе

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП), производящий курятину под ТМ "Наша Ряба", присматривает себе уже третий по счету завод в ЕС, на котором планирует выпускать мясные полуфабрикаты.

Крупнейший производитель курятины в Украине, агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) увеличивает экспорт и переработку мяса в ЕС.

Анастасия Соботюк, начальник отдела по работе с инвесторами МХП, отметила, что по итогам 2017 года компания планирует экспортировать в ЕС до 200-220 тыс. тонн мяса против 190 тыс. тонн в 2016 году.

В настоящий момент МХП поставляет на европейский рынок охлажденные полутуши, которые затем проходят переработку, в частности на двух предприятиях холдинга – в Нидерландах и Словакии.

Как уточнила А. Соботюк, предприятие в Нидерландах сейчас работает на максимальной мощности (1,5 тыс. т продукции в месяц). При этом словацкое предприятие, мощность которого в три раза больше нидерландского, полностью не загружено. Однако после запуска второй очереди Винницкой птицефабрики мощности предприятия в Словакии будут полностью загружены. Строительство второй линии Винницкой птицефабрики агрохолдинг начал в 2017 году, а к 2020 году планируется нарастить производство до рекордных 730 тыс. тонн.

Компания также планирует производить мясные полуфабрикаты для европейского рынка.

По словам Анастасии Соботюк, мясные полуфабрикаты сейчас пользуются большим спросом в странах ЕС. В связи с этим компания заинтересована в приобретении небольшого завода, который будет производить полуфабрикаты из украинской курятины для европейского рынка. При этом МХП настроен на сотрудничество с европейскими торговыми сетями готов производить продукцию под их private label.

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