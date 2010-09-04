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Фонд Insoft Capital с капиталом в $15 млн запустился в Украине

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Фонд Insoft Capital с капиталом в $15 млн запустился в Украине

Инвестиционный фонд Insoft Capital, созданный за счет средств частных инвесторов, будет вкладывать деньги в украинские аутсорсинговые компании в сфере IT.

Один из партнеров фонда, Ярослав Кологривов, который ранее занимался проектом Sikorsky Challenge и бизнес-инкубатором Polyteco, рассказал, что бизнес-модель для фонда партнеры начали тестировать в 2016 году. Юридически фонд оформили в 2017 году и сейчас начал принимать заявки на инвестиции.

Пока фонд состоит из вложений частных инвесторов, но в будущем рассчитывает привлечь и корпоративные инвестиции. Фонд нацелен на работу только с аутсорсинговыми компании в сфере IT

Ярослав Кологривов объясняет, что сегодня данная сфера является сформированной и ликвидной и с множеством игроков, среди которых есть кого выбрать. К тому же аутсорсинговый бизнес один из стабильных и предсказуемых, у которого хорошая рентабельность и динамика роста.

Фонд интересуется компаниями, штат сотрудников которых состоит из 100-300 человек. Размер инвестиций может колебаться от $500 тыс. до $2,5 млн., которые стартап может получить взамен долю в компании от 5% до 30%.

Помимо инвестирования фонд может выдавать кредиты на операционную деятельность IT-компаний. В этом случае размер кредита может достигать $500 тыс., а срок его выдачи – до полугода под 2% в месяц.

В ближайший год фонд намерен заключить 3-5 сделок на вхождение в капитал и до 10 новых кредитных соглашений.

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Метки
инвестиции, фонд
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