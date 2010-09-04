Airbnb и Snapchat приняли участие в очередном раунде украинского стартапа People.ai

Стартап People.ai, помогающий повысить эффективность отдела продаж, закрыл новый раунд финансирования, который состоялся всего через четыре месяца после предыдущего.
Сообщается, что среди ведущих инвесторов раунда была компания GGV Capital, являющаяся главным инвестором в Airbnb & Alibaba, и Lightspeed Venture Partners, который был первым инвестором Snapchat. Кроме них в раунде приняли участие Y Combinator и группа ангелов из компаний Salesforce, Twilio, Google и Facebook.
People.ai представляет собой платформу на основе искусственного интеллекта для управления отделом продаж. Сервис анализирует производительность сейлз-команд и дает рекомендации по закрытию сделок.
Основателем проекта является днепрянин Олег Рогинский.
Стороны не раскрывают сумму сделки, но О. Рогинский утверждает, что оценка компании в этом раунде в 5 раз превышает предыдущую оценку. По словам главы People.ai, в команду перешли несколько топ-менеджеров из компаний Box, Salesforce, Mixpanel, Marketo, Google и Smartling.
Как рассказал Олег Рогинский, после объявления предыдущего раунда, стартапу удалось найти сильный product market fit и спрос в сегменте крупного enterprise (компании из списка Fortune 100). Он также добавил, что за лето компания закрыла закрыть несколько крупных сделок с тысячами юзеров каждая.
People.ai стал вторым успешным проектом Олега Рогинского. Свою предыдущую компанию, Semantria, он продал за $10 млн. американской Lexalytics в 2014 году.
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