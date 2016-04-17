ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ ВСЕХ ЛЮДЕЙ,НЕРАВНОДУШНЫХ К ЧУЖОЙ БЕДЕ!
Детали в посте https://vk.com/id337705245?w=wall337705245_811/all
Необходимо собрать мне на операцию 20 000 гривен(800$)Коротко; Получил перелом бедра,2 года назад была операция ставили пластину но через 2 года она не выдержала и поехала,в результате нога укоротилась на 4 См.Весной пластину убрали,дырки в костях от саморезов заросли,так что надо ставить Гамма-Штифт(15000+операция 5000) Я ИНВАЛИД(По невралгии) 3-я группа,пенсия 1000 гривен уходит на оплату жилья и питание и то не хватает+обезбаливающие мать тоже на пенсии.
На прошлую операцию занимали,ещё должны,ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО СКОЛЬКО МОЖЕТ,ОТ ВАС ЗАВИСИТ ВСТАНУ ЛИ Я НА НОГИ(2.5 ГОДА НА КОСТЫЛЯХ) Может отрафироваться нога и я её потеряю ПОМОГИТЕ...
ПАЕР P24735956 КИВИ +380931349352 Адв-Кеш Sergio089120@gmail.com
НиксМани U94420212879702 ВэбМани R727694711396 Z389712700349 U357210656696 Биткойн 1DFJhbJdJpU5vY9xpYjrU2THTy3ANqiSqC И ПерфектМани U11903778 Мой мобильный +380634564559 Мой Вк https://vk.com/id337705245
БУДУ РАД КАЖДОМУ ДОЛЛАРУ ИЛИ РУБЛЮ!
Детали в посте https://vk.com/id337705245?w=wall337705245_811/all
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