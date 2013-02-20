Замки на Рублевке распродают за полцены, а некоторые и с 90% скидкой.
Собственники элитных особняков на Рублевском шоссе в Подмосковье начали ускоренно распродавать свои дома с 50% скидкой
, а дома начала 2000-х годов уходят со скидкой в 90%
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Дома, которые были символами роскоши и благополучия во времена расцвета Рублевки, а сегодня не отвечают требованиям покупателей, в общей структуре предложения занимают до 85%.
Наибольшую нишу занимают построенные в «нулевые» объекты. Они проигрывают с точки зрения дизайна, планировок и архитектуры образу современного дома, прочно укрепившемуся в сознании покупателей, поэтому собственники вынуждены идти на существенные скидки.
Несмотря на то, что в престижных обжитых поселках Рублево-Успенского шоссе крайне мало качественных и современных домов под ключ, покупатели не часто соглашаются рассматривать вторичные предложения под реконструкцию.
Покупатели также не хотят мириться с домами в духе Эрмитажа и Версаля. Клиенты также не рассматривают неудобные планировки, нерационально расходующие жилое пространство.
Минимальный размер дисконта на объекты 2000-х годов составляет сегодня 20%, а максимальный в денежном выражении — $15 млн. По данным Kalinka Group, за $20 млн вместо изначальных $35 млн можно купить особняк площадью 1,5 тысячи кв. м, расположенный в 7 км от МКАД.
Многие собственники, которые продают объекты уже со скидкой, при реальном интересе со стороны клиента готовы уступить еще до 10%.
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