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Инвестиции в блог superzarabotki

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 19:56
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Сергей Данталь
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Новосибирск
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.03.2016
Сообщений: 85
Благодарностей: 3
УГ: 5
КП: 0.000
Инвестиции в блог superzarabotki
Я не админ не создатель данного сайта
Распишу вкратце зашел на листинг
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Ссылка на сайт (рефф нету) http://superzarabotki.su/investicii-/

Мой вклад
__________________
Рефбек 100% плачу, скоро открою свой сайт, буду платить еще и страховку) За рекламой в подписе обращайтесь(
Сергей Данталь на форуме  
Старый Сегодня, 20:35
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.04.2016
Сообщений: 383
Благодарностей: 49
УГ: 117
КП: 0.028
Re: Инвестиции в блог superzarabotki
Что это? Вообще.
biznesunions на форуме  
Старый Сегодня, 20:37
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар Сергей Данталь
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Новосибирск
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.03.2016
Сообщений: 85
Благодарностей: 3
УГ: 5
КП: 0.000
Автор темы Re: Инвестиции в блог superzarabotki
Цитата:
Сообщение от biznesunions Посмотреть сообщение
Что это? Вообще.
Депай и не спрашивай
__________________
Рефбек 100% плачу, скоро открою свой сайт, буду платить еще и страховку) За рекламой в подписе обращайтесь(
Сергей Данталь на форуме  
Сказали спасибо:
biznesunions (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:40
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.04.2016
Сообщений: 383
Благодарностей: 49
УГ: 117
КП: 0.028
Re: Инвестиции в блог superzarabotki
Цитата:
Сообщение от Сергей Данталь Посмотреть сообщение
Депай и не спрашивай
Слишком маленький процент. Всего 12% в сутки. Больше надо.
biznesunions на форуме  
Старый Сегодня, 20:45
#5
Премиум
Премиум
 
Аватар Сергей Данталь
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Новосибирск
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.03.2016
Сообщений: 85
Благодарностей: 3
УГ: 5
КП: 0.000
Автор темы Re: Инвестиции в блог superzarabotki
Цитата:
Сообщение от biznesunions Посмотреть сообщение
Слишком маленький процент. Всего 12% в сутки. Больше надо.
Смешного мало сайт работает больше месеца с д\у есть чат инвесторов народу достаточно как и что пошло и зачем вообще сам не пойму
__________________
Рефбек 100% плачу, скоро открою свой сайт, буду платить еще и страховку) За рекламой в подписе обращайтесь(
Сергей Данталь на форуме  
Старый Сегодня, 20:55
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.04.2016
Сообщений: 383
Благодарностей: 49
УГ: 117
КП: 0.028
Re: Инвестиции в блог superzarabotki
Цитата:
Сообщение от Сергей Данталь Посмотреть сообщение
Смешного мало сайт работает больше месеца с д\у есть чат инвесторов народу достаточно как и что пошло и зачем вообще сам не пойму
Ну вы ведь админом и являетесь тут? Зачем обманываете что по листингу зашли?
biznesunions на форуме  
Старый Сегодня, 21:05
#7
Мастер
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: KZ
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 16.09.2012
Сообщений: 2,235
Благодарностей: 1,485
УГ: 1
КП: 0.020
Re: Инвестиции в блог superzarabotki
Я то было подумал, что Лариса.
__________________
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Вы устаните нажимать на кнопку "Получить", количество получений неограниченно.
Богатенький Буратино.
mordor на форуме  
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