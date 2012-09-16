Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Сегодня, 21:14
Сегодня, 19:56
#
1
Премиум
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Новосибирск
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.03.2016
Сообщений: 85
Благодарностей: 3
УГ: 5
Инвестиции в блог superzarabotki
Я не админ не создатель данного сайта
Распишу вкратце зашел на листинг
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Цитата:
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От 1$ до 100$ под 12% сроком на сутки (депозит возвращается в конце срока)
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От 101$ до 500$ под 20% сроком на 24 часа (депозит возвращается в конце срока)
Ссылка на сайт (рефф нету)
http://superzarabotki.su/investicii-/
Мой вклад
__________________
Рефбек 100% плачу, скоро открою свой сайт, буду платить еще и страховку) За рекламой в подписе обращайтесь(
Сегодня, 20:35
#
2
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.04.2016
Сообщений: 383
Благодарностей: 49
УГ: 117
Re: Инвестиции в блог superzarabotki
Что это? Вообще.
Сегодня, 20:37
#
3
Премиум
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Новосибирск
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.03.2016
Сообщений: 85
Благодарностей: 3
УГ: 5
Re: Инвестиции в блог superzarabotki
Цитата:
Сообщение от
biznesunions
Что это? Вообще.
Депай и не спрашивай
__________________
Рефбек 100% плачу, скоро открою свой сайт, буду платить еще и страховку) За рекламой в подписе обращайтесь(
Сегодня, 20:40
#
4
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.04.2016
Сообщений: 383
Благодарностей: 49
УГ: 117
Re: Инвестиции в блог superzarabotki
Цитата:
Сообщение от
Сергей Данталь
Депай и не спрашивай
Слишком маленький процент.
Всего 12% в сутки. Больше надо.
Сегодня, 20:45
#
5
Премиум
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Новосибирск
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.03.2016
Сообщений: 85
Благодарностей: 3
УГ: 5
Re: Инвестиции в блог superzarabotki
Цитата:
Сообщение от
biznesunions
Слишком маленький процент. Всего 12% в сутки. Больше надо.
Смешного мало сайт работает больше месеца с д\у есть чат инвесторов народу достаточно как и что пошло и зачем вообще сам не пойму
__________________
Рефбек 100% плачу, скоро открою свой сайт, буду платить еще и страховку) За рекламой в подписе обращайтесь(
Сегодня, 20:55
#
6
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.04.2016
Сообщений: 383
Благодарностей: 49
УГ: 117
Re: Инвестиции в блог superzarabotki
Цитата:
Сообщение от
Сергей Данталь
Смешного мало сайт работает больше месеца с д\у есть чат инвесторов народу достаточно как и что пошло и зачем вообще сам не пойму
Ну вы ведь админом и являетесь тут? Зачем обманываете что по листингу зашли?
Сегодня, 21:05
#
7
Мастер
Имя:
Николай
Пол: Мужской
Адрес: KZ
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 16.09.2012
Сообщений: 2,235
Благодарностей: 1,485
УГ: 1
Re: Инвестиции в блог superzarabotki
Я то было подумал, что Лариса.
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Сегодня, 21:14